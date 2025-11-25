$!Otorgan a Rocha la distinción académica Benefactor Universitas de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya recibió la distinción académica Benefactor Universitas por parte de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, durante una ceremonia en la que la institución destacó su apoyo a proyectos educativos, científicos y sociales que han contribuido al fortalecimiento de la vida académica del estado.

El rector Rodolfo Campoy de la Vega fue el encargado de entregar el reconocimiento y subrayó la importancia de la aportación del mandatario al desarrollo institucional.

Señaló que el documento entregado representa un agradecimiento a la generosidad y compromiso del Gobernador con la formación jurídica y la consolidación de programas que promueven la justicia social.

“Las aportaciones constituyen un ejemplo de cordialidad y responsabilidad social hacia la educación superior y al conocimiento”, expresó Campoy de la Vega al destacar que el apoyo de Rocha Moya ha permitido ampliar los alcances de la institución.