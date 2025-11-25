$!Otorgan a Rocha la distinción académica Benefactor Universitas de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa

El Gobernador Rubén Rocha Moya recibió la distinción académica Benefactor Universitas por parte de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, durante una ceremonia en la que la institución destacó su apoyo a proyectos educativos, científicos y sociales que han contribuido al fortalecimiento de la vida académica del estado.
El rector Rodolfo Campoy de la Vega fue el encargado de entregar el reconocimiento y subrayó la importancia de la aportación del mandatario al desarrollo institucional.
Señaló que el documento entregado representa un agradecimiento a la generosidad y compromiso del Gobernador con la formación jurídica y la consolidación de programas que promueven la justicia social.
“Las aportaciones constituyen un ejemplo de cordialidad y responsabilidad social hacia la educación superior y al conocimiento”, expresó Campoy de la Vega al destacar que el apoyo de Rocha Moya ha permitido ampliar los alcances de la institución.
Asimismo, enfatizó que la distinción no se dirige únicamente a la figura política, sino a la calidad humana del mandatario.
“No sólo al titular del Poder Ejecutivo, sino también al hombre, al apasionado de la educación, y al académico, el político, al articulador y sobre todo al ser humano”, indicó el rector durante su mensaje.
La Escuela Libre de Derecho resaltó que en los últimos años se han fortalecido los programas de extensión y contacto social, mediante clínicas y asesorías jurídicas gratuitas que buscan acercar la legalidad a comunidades en situación de vulnerabilidad.
Estas acciones, precisó la el rector, han permitido promover una cultura de respeto a los derechos humanos y del acceso a la justicia.
Por su parte el Gobernador celebró el alcance de la institución dentro de sus actividades académicas.
“La Escuela Libre de Derecho ha desarrollado programas de extensión y contacto con la gente, promoviendo la legalidad y el acceso a la justicia, a través de clínicas y asesorías gratuitas, ha brindado apoyo a personas en comunidades en vulnerabilidad, fomentando una cultura de respeto a los derechos humanos y a la justicia social”, dijo.
Autoridades de los distintos poderes del Estado acompañaron al gobernador en la ceremonia, entre ellas el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Iván Chávez Rangel; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Rodolfo Valenzuela Sánchez; la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; y la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.
Durante el acto se destacó que el fortalecimiento de la educación jurídica y el impulso a la vinculación comunitaria son ejes que permiten construir un entorno más equitativo para los sinaloenses, y que la relación entre gobierno, academia y sociedad resulta fundamental para avanzar en la consolidación del acceso a la justicia.