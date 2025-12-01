$!Otorgan el Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 al Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia

El Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia, A.C. fue seleccionado como ganador del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 por su labor en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas de Sinaloa.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la convocatoria, abierta desde el 22 de octubre, recibió 19 postulaciones.

Indicó que tras la revisión de expedientes y la valoración de méritos, el Jurado y el Consejo de Premiación determinaron por mayoría que la organización cumplía con los criterios para recibir tal reconocimiento.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, destacó que el premio busca visibilizar a quienes trabajan por los derechos humanos desde distintos ámbitos.