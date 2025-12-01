Culiacán
Reconocimiento

Otorgan el Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 al Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia

Fue reconocido por su labor en la defensa de los pueblos indígenas de Sinaloa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
01/12/2025 16:50
01/12/2025 16:50

El Consejo Yoreme Dignidad y Resistencia, A.C. fue seleccionado como ganador del Premio Estatal de Derechos Humanos 2025 por su labor en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas de Sinaloa.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos la convocatoria, abierta desde el 22 de octubre, recibió 19 postulaciones.

Indicó que tras la revisión de expedientes y la valoración de méritos, el Jurado y el Consejo de Premiación determinaron por mayoría que la organización cumplía con los criterios para recibir tal reconocimiento.

El presidente del organismo, Óscar Loza Ochoa, destacó que el premio busca visibilizar a quienes trabajan por los derechos humanos desde distintos ámbitos.

Reconoció el compromiso del jurado, integrado por Rosalina Gámez Gastélum, Javier Llausas Magaña y Norma Becky Sepúlveda Andrade.

El premio consiste en un reconocimiento público y 25 mil pesos.

La ceremonia se realizará en fecha próxima, una vez que el fallo sea publicado en el Periódico Oficial y la organización sea notificada.

El Consejo de Premiación estuvo conformado por representantes del Congreso del Estado, a través del Diputado Pedro Alonso Villegas Lobo; del Poder Ejecutivo, Concepción Zazueta Castro, titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA; y del Consejo Consultivo de la CEDH, por Nuria Alejandra González Elizalde.

También participaron representantes de los sectores académico, social y privado: Othón Herrera y Cairo, María de la Luz Reyes García y Melchor Peiro Guerrero.

Además, se integraron titulares de áreas internas de este organismo, entre ellos la Visitadora General, Reyna Isabel Mendoza Osuna; la Secretaria Ejecutiva, Marcela Adriana Flores Moreno; el Secretario Técnico, José Pablo Balderas Jurado; y el Titular del Órgano Interno de Control, Pavel Jonathan Hernández Ortiz.

#Derechos Humanos
#Reconocimiento
