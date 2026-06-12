Otorgan seguridad federal a Diputada Paola Gárate tras denunciar amenazas: Gobernadora de Sinaloa

La Diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, ya cuenta con seguridad federal tras las amenazas denunciadas recientemente, informó la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

Detalló que la Legisladora solicitó protección a las autoridades federales, por lo que actualmente recibe resguardo por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado implementó rondines de vigilancia en los domicilios de la Diputada, como parte de las recomendaciones realizadas por las instancias de seguridad.

“Ya se le está brindando seguridad federal a la Diputada Paola Grate, al igual que también estatal, es lo que se informó el día de hoy en la mesa por medio de rondines”, aseguró.

“Ella solicitó seguridad federal, lo cual ya se le está brindando por parte de Guardia Nacional, Sedena, incluso el día de hoy también reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que ya se están dando rondines en sus domicilios, que fueron las recomendaciones que a ellos se les dieron”.

Bonilla Valverde indicó que la solicitud de protección no fue presentada directamente ante el Gobierno del Estado; sin embargo, manifestó que la administración estatal condena cualquier acto de amenaza o intimidación contra servidores públicos y ciudadanos.

También destacó que Paola Gárate acudiera ante la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia y así permitir que se siga una línea de investigación sobre los hechos.

“Como Gobierno del Estado reprobamos este tipo de amenazas e intimidaciones a cualquier servidor público, así como también a cualquier ciudadano del estado de Sinaloa e invitamos la buena práctica que el día de ayer realizó la diputada Paola”, apuntó.

Respecto al nivel de riesgo que enfrenta la Diputada priista, la Gobernadora señaló que corresponde a las autoridades competentes realizar las valoraciones necesarias y definir las medidas de protección.

Aunque reconoció que no ha tenido comunicación directa con la Legisladora, Yeraldine Bonilla le externó públicamente su respaldo.

“Le externo todo mi apoyo como Gobernadora del Estado de Sinaloa y claro que como mujer también me pongo en su lugar y ofrezco lo que ella requiera desde acá”, expresó.