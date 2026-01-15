$!Otorgará UAS Doctorado Honoris Causa a Annie Pardo, madre de Claudia Sheinbaum, y a Rosaura Ruiz

La Universidad Autónoma de Sinaloa otorgará el grado de Doctor Honoris Causa a las doctoras Annie Pardo Cemo, madre de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, y a Rosaura Ruiz Gutiérrez. El otorgamiento del máximo galardón universitario fue aprobado por el Consejo Universitario, a propuesta del Rector Jesús Madueña Molina, luego de que la Comisión Permanente de Honor y Justicia presentara el dictamen correspondiente durante la última sesión del órgano colegiado. Este título honorífico reconoce méritos excepcionales y una contribución significativa en campos como la ciencia, el arte, la política y la filantropía.

Indicó que en el caso de Annie Pardo Cemo, la UAS destacó su trayectoria como científica e investigadora pionera en Biología Celular y Molecular, así como su labor como formadora de múltiples generaciones en Biología, Bioquímica e Investigación. La académica, profesora emérita de la UNAM y reconocida como investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, se encuentra entre el 2 por ciento de los científicos más citados del mundo y ha sido reconocida como la científica número uno en Biología Molecular en México. Pardo Cemo cuenta con más de 50 años de trayectoria académica, más de 160 artículos científicos arbitrados, capítulos de libros y trabajos en docencia y política científica. Su especialidad se centra en la biopatología pulmonar, particularmente en enfermedades fibrosantes crónico-degenerativas, área en la que ha realizado aportaciones de impacto nacional e internacional. En 2022 recibió el Premio Nacional de Ciencias y en 2025 fue distinguida con un Doctorado Honoris Causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.