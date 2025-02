Otra ex priista que se va a Morena: Gloria Himelda Félix se afilia al partido

La ex priista Gloria Himelda Félix Niebla se sumó a las filas de Morena.

La Secretaria Educación Pública y Cultura de Sinaloa apuntó que había tomado distancia del Partido Revolucionario Institucional pues los valores del mismo no se adaptaban a su persona.

“Yo creo que hace mucho tiempo yo marqué una distancia con mi partido al que pertenecí. Yo incluso en algún momento pausé primero mi relación, luego tuve una incorporación formal en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum en la candidatura pasada. Yo creo que ese no es tema para mí. Es una decisión personal tomada muy a conciencia y perteneciendo a este espacio en el que hoy soy”, señaló.

“Yo por eso pausé mi relación desde mucho tiempo atrás. Nadie puede llamarse a sorprendido. Yo pausé mi relación desde mucho tiempo con la dirigencia partidista (del PRI). En su momento presenté mi renuncia al partido. Soy ciudadana en pleno uso de mis derechos y mi libertad de asociación”.

A mediados de 2023 el PRI Sinaloa recibió una serie de renuncias al partido de personajes que habían figurado en la vida pública del mismo, tales como los entonces diputados locales Gloria Himelda Félix Niebla, Deysi Judith Ayala Valenzuela, y Marco Antonio Osuna Moreno.

La desbandada ocurrió después de la designación de Paola Gárate Valenzuela como Presidenta del PRI Sinaloa.

Posterior a ello, en septiembre de 2023 Claudia Sheinbaum Pardo estuvo presente en la capital sinaloense en un evento dirigido a militantes y simpatizantes de Morena. En aquel momento Sheinbaum Pardo no era todavía candidata presidencial.

A este encuentro morenista asistieron políticos que consolidaron su carrera abanderados por el PRI.

Los ex priistas presentes en el evento de Sheinbaum Pardo que destacaron fueron el ahora Diputado federal por el Partido Verde Ricardo Madrid Pérez; el ex Presidente de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos; el ex Diputado local Faustino Hernández Álvarez, recientemente asesinado; el director de CVIVE Antonio Castañeda Verduzco; el ex Alcalde de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez; la regidora de Culiacán Cinthia Valenzuela Langarica; Gloria Himelda Félix Niebla; y Concepción Zazueta Castro, ahora titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Estos políticos habrían firmado un acuerdo para trabajar a favor de la abanderada por Morena por la Presidencia.