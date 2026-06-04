Otro ex mando policiaco también pide amparo... pero para que no le congelen sus cuentas

El ex mando policial Alberto Jorge Contreras Núñez solicitó un amparo para evitar que las autoridades bloqueen, cancelen o revoquen sus cuentas bancarias por alguna investigación en los próximos días.

El amparo fue presentado el pasado 27 de mayo y recibido el día 28 en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Contra la “Orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la totalidad de las cuentas bancarias del aquí quejoso”, señala el texto.

Contreras Núñez fue jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y está en la lista de los señalados por autoridades de los Estados Unidos de tener presuntamente vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Además de este ex mando policial la lista incluye a su colega Marco Antonio Almanza, el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el Senador Enrique Inzunza Cázarez, y el vicefiscal general con licencia, Dámaso Castro Zaavedra.

También el ex Secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el ex Secretario de Seguridad Pública estatal, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, quien ya se entregó en los Estados Unidos, y otros tres ex mandos policiacos más.

Contreras Núñez tendrá audiencia incidental el próximo día 9 y el 2 de julio tendrá la constitucional.

Al “Cholo”, como se le conoce a este ex mando policiaco, se le señala de haber recibido 300 mil pesos mensuales de parte de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, para permitirles realizar sus operaciones.