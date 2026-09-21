OXXO entrega aparatos ortopédicos a 66 niños de la clínica Shriners Children’s en Culiacán

Un total de 66 niñas y niños atendidos en la Clínica Shriners Children’s México de Culiacán recibieron aparatos ortopédicos personalizados, como parte de una donación realizada por OXXO, con una inversión de 382 mil 891 pesos.

Los dispositivos, entre órtesis y prótesis, fueron destinados a pacientes con diferentes condiciones ortopédicas y buscan favorecer su movilidad, independencia y desarrollo en actividades cotidianas.

Cassandra Ferrer, encargada de la clínica en Culiacán, informó que los pacientes beneficiados requieren este tipo de apoyos como parte de sus tratamientos.

“Son muchos niños que requieren de nuestro apoyo, que requieren órtesis para mejorar su calidad de vida y ayudas como estas nos ayudan y nos dan las herramientas para seguir ayudando a más niños”, señaló.

La doctora explicó que la clínica atiende principalmente casos de ortopedia pediátrica, entre ellos pie equinovaro, displasia del desarrollo de cadera, secuelas de parálisis cerebral infantil y distintas malformaciones en columna y extremidades.

También brinda atención a menores que requieren prótesis por ausencia de alguna parte del cuerpo.

Ferrer indicó que los 66 pacientes que recibieron los dispositivos tendrán un impacto directo en actividades como caminar, acudir a la escuela y jugar.

“Son herramientas que les ayudan a poder caminar, a poder ir a la escuela, a poder jugar y a poderse involucrar más en su día a día”, explicó.

El médico Alejandro Olmos explicó que las órtesis son utilizadas principalmente para prevenir deformidades o mantener las correcciones realizadas después de una cirugía.

Entre los pacientes atendidos se encuentran menores con parálisis cerebral, displasia de cadera, alteraciones genéticas, problemas de crecimiento y secuelas de enfermedades o tratamientos previos.

“Las órtesis nos ayudan a nosotros muchísimo porque podemos evitar deformidades en los pacientes que por la propia contractura muscular se puede llevar una deformidad, pero sobre todo también después de una cirugía mantener las correcciones que nosotros hayamos hecho”, explicó.

De acuerdo con Olmos, durante 2025 la clínica apoyó a más de 650 niños con aparatos ortopédicos, mientras que durante 2026 la cifra acumulada hasta la fecha ronda los 430 pacientes.

Durante el acto de entrega, Daniel Cota Meléndrez, gerente de OXXO, señaló que la donación forma parte de las acciones de responsabilidad social de la empresa.