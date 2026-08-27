Pacientes de oncología compran abanicos para soportar el calor en el IMSS de Culiacán

Pacientes, familiares y trabajadores del Hospital Regional del IMSS número 1 en Culiacán enfrentan desde hace aproximadamente dos semanas altas temperaturas al interior del nosocomio, debido a fallas en los sistemas de aire acondicionado que afectan a distintas áreas del hospital.

De acuerdo con personal del hospital que solicitó el anonimato, gran parte de las instalaciones presenta problemas de climatización, situación que alcanza áreas como quirófanos, cirugía, urgencias, consulta externa, oncología, cocina y el comedor de trabajadores.

La situación ha llevado incluso a familiares y pacientes a comprar pequeños abanicos para tratar de mitigar el calor, principalmente en áreas donde permanecen personas con condiciones de salud delicadas, como oncología.

El personal señala que las condiciones no representan únicamente una incomodidad por las altas temperaturas, sino que pueden complicar la atención médica y las labores de los trabajadores, especialmente en áreas donde se requiere mantener condiciones adecuadas de higiene, seguridad y concentración.

En los quirófanos, por ejemplo, médicos y personal de enfermería deben realizar procedimientos utilizando batas, gorros, guantes y demás equipo, lo que incrementa la sensación térmica y puede provocar fatiga y pérdida de concentración durante jornadas prolongadas.

Los trabajadores también advierten problemas adicionales en el área de cocina, donde presuntamente existen zonas del techo con presencia de hongos, drenajes obstruidos y malos olores que se mantienen de manera constante.

Ante esta situación, hacen un llamado a las autoridades del sector salud para que intervengan y atiendan de manera urgente las fallas de climatización y las condiciones reportadas en las instalaciones.

El llamado busca garantizar que tanto los derechohabientes como el personal puedan permanecer y realizar sus actividades en condiciones adecuadas, especialmente en un hospital que atiende diariamente a un gran número de pacientes.