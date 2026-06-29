$!Pacientes enfrentan calor y saturación de servicios en urgencias del Issste, en Culiacán

El área de urgencias del Hospital General Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado “Manuel Cárdenas de la Vega” se han convertido en un escenario de desesperación para decenas de familias que, además de lidiar con la enfermedad de sus parientes, deben enfrentar calor y áreas rebasadas de enfermos.

Testimonios recabados a las afueras del hospital revelan que la principal preocupación actual es la deficiencia en el sistema de aire acondicionado y la cantidad de pacientes.

“Si está lleno, ahorita que pasamos se miraba en el pasillo la gente”, compartieron.

Los familiares de las personas hospitalizadas compartieron que, mientras en áreas como terapia intensiva se reporta un ambiente fresco, en el área de urgencias y en el primer piso se siente calor.

“Sí hay aire, pero no se da abasto; ayer llevaban dos aires a componer”, indicaron.