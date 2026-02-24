$!Pacificación, condición necesaria para recuperar la economía en Culiacán: Luis Osuna

La recuperación del crecimiento económico y del empleo en Culiacán y en Sinaloa depende primero de garantizar condiciones de seguridad, afirmó el empresario Luis Osuna Viduarri. Durante el conversatorio “Culiacán, la ciudad que podemos tener e imaginamos”, realizado este martes en el Tecnológico de Monterrey señaló que la violencia ha encarecido y complicado la operación de las empresas, por lo que la pacificación debe convertirse en la prioridad para el estado. “Si no tenemos seguridad, por lo que sigue no funciona nada. Creo que tenemos que seguir luchando, a ayudar, a sumarnos a esta acciones de pacificar”, sostuvo.

En ese sentido, el empresario mazatleco llamó a la ciudadanía a dejar de trasladar responsabilidades a gobierno y empresarios y asumir una corresponsabilidad frente a la situación que vive la ciudad. “Creo que ya debemos de parar esa forma de aventar la vuelta por otro lado y agarrar la bolita a nosotros, ¿verdad? los ciudadanos. Y miren, el sinaloense es una persona bien caritativa, algo nos está faltando en las últimas generaciones que no hemos embonado para poder llegar a las metas que queremos”, apuntó. A más de 18 meses de violencia en Culiacán, reconoció que el contexto ha representado un reto constante para las empresas, particularmente para aquellas con operaciones en la zona centro y sur del estado, como Grupo Panamá. Explicó que hay días en los que la situación obliga a reforzar medidas para resguardar a los colaboradores, lo que impacta en el ánimo y en la dinámica operativa; sin embargo, afirmó que el compromiso es mantenerse y contribuir a mejorar las condiciones.

“Entonces, de repente todos los días pasa a una situación, o sea, hay que como movernos para que estén resguardados. Entonces eso de repente te baja. Pero te levantas al otro día y dices: ‘oye, pues quiero un mejor lugar para mis hijos’, y suena trillado”, destacó. El empresario planteó además una reflexión sobre el futuro de la ciudad y del estado, pues es necesario preguntarse qué entorno se les está dejando a los más jóvenes.