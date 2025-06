Pacto por educación, fondo de emergencia e impulso informalidad, propone Coparmex ante crisis en Sinaloa

CULIACÁN._ Un plan para recuperar la educación de las infancias, así como la creación de un fondo ante emergencias económicas y un impulso al comercio informal, como vías para sobrellevar los efectos de la crisis de seguridad que atraviesa Sinaloa desde hace nueve meses, propuso desarrollar la Confederación Patronal de la República Mexicana.

“No podemos darnos el lujo de seguir operando como si nada pasara. Me encanta que ahorita están como los avestruces, esconden la cabeza queriendo engañarnos a nosotros con que no pasa nada y que se vive bien”, expresó Martha Elena Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa, durante el conversatorio.

El sector empresarial no puede darse el lujo de tratar de mantener sus operaciones con condiciones adversas, sino que debe colaborar en reestructurar el entorno para tener mejor desarrollo, advirtió.

“No basta con indignarnos, hay que organizarnos. Me he sentido sola, y cuando hablo de que me he sentido sola lo hablo como Coparmex”, señaló.

“Desde el segundo día que empezó [crisis], empecé a visibilizar la situación, y lo único que recibí fue silencio. En diciembre recibí reconocimiento, pero aún así seguimos solos”.

La dirigente de Coparmex expuso que no basta estar juntos, sino que hay que construir algo juntos.

“La historia está llena de ejemplos de pueblos que se levantaron en medio de la crisis, pero lo lograron porque se unieron con un propósito claro en el bien común”, sostuvo.

“La unión sin dirección nos ha llevado a marchar, pero no a cambiar. Este conversatorio no puede quedar solo en palabras, debemos salir de aquí con un compromiso, con tareas claras y conjuntas para decidir”.

Reyes Zazueta explicó que uno de los ejes para sobrellevar la crisis desatada en Sinaloa, como consecuencia de una pugna interna del crimen organizado que ha disparado la incidencia delictiva, es rescatar los aprendizajes perdidos por infancias y juventudes a raíz de las suspensiones de clases, o su migración a la modalidad virtual, como medida preventiva ante hechos violentos.

“Yo no he visto una estrategia donde estemos ocupados por sustituir esas ausencias de clases para darles ese reforzamiento de conocimiento. Porque lo que les conviene es seguir manteniéndose en la mediocridad”, apuntó.

“Si no quieren exigir al Gobernador que se haga justicia y nos devuelva la seguridad, exijan por el futuro de sus hijos. No se conformen con pagar colegiaturas los que pagan particulares, no se conformen con llevar a sus hijos a la graduación cuando se sacó tal vez un 7, 8 o 9, pero que sabes bien que le faltó más conocimiento”.

Agregó que dentro de estas estrategias deben contemplarse también planes que busquen atender las consecuencias emocionales y psicológicas que ha tenido la crisis en las infancias y juventudes.

Por otro lado, Reyes Zazueta enfatizó que, con las circunstancias actuales, el impulso al comercio informal es la mejor alternativa para amortiguar los efectos de la ola de violencia en el sector económico.

Explicó que, aunque es contrario a lo que fomenta Coparmex, el empleo formal no es capaz de subsistir en este contexto.

“No podemos sostener el empleo formal sin condiciones mínimas de operación... Coparmex siempre ha hablado de la formalidad, creemos que el pago de impuestos correctamente se vea reflejado en los servicios públicos, en los sistemas de seguridad, la infraestructura que se requiere para ser un Estado próspero. Pero ahorita, ante la indiferencia del Estado”, lamentó.

“Ante la indiferencia del Gobierno, la única manera es la informalidad”.

Entre las propuestas enlistadas por la presidenta de Coparmex Sinaloa están las siguientes:

- Suspensión temporal de cuotas fiscales y patronales.

- Fondo de reactivación local público-privado administrado para micro y pequeñas empresas.

- Auditoría ciudadana a la aplicación del gasto público local para que recursos lleguen a quien más necesiten.

- Ruta segura para distribución de productos.

- Alianza ciudadana por seguridad integral.

- Crear observatorios ciudadanos para evaluar operativos de seguridad.

- Proyecto de preservación desde los barrios, para apoyar a jóvenes propensos a actividades delictivas.

- Mesas de diálogo intersectorial.