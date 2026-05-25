Padece periodismo en Sinaloa precarización; pagan hasta 100 pesos por nota

El periodismo en Sinaloa atraviesa una precarización marcada por la falta de contratos formales y salarios que, en el mercado de colaboradores independientes, llegan a ser de apenas 100 o 150 pesos por nota informativa, denunció la Asociación 7 de Junio.

Jesús Bustamante Rivera, presidente de la asociación, señaló que, pese a los acercamientos con cámaras empresariales y autoridades del Seguro Social, la dignificación de la profesión sigue estancada por la falta de voluntad de los dueños de los medios de comunicación.

“Conocemos lo que están ganando, cantidades tan ridículas como 100, 150 pesos por una nota que te puede llevar trabajarla hasta una semana o más”, señaló Bustamante Rivera.

De acuerdo con la asociación, la mayoría de las empresas periodísticas evitan la contratación formal y operan bajo servicios en los que el comunicador debe emitir facturas para cobrar por su trabajo.

Esta modalidad rompe la relación laboral directa, dejando a los periodistas desprotegidos ante la ley.

También compartió que, al ser considerados prestadores de servicios, carecen de derechos básicos como seguridad social, aguinaldo, reparto de utilidades o la posibilidad de cotizar para un patrimonio a través de la vivienda.

La situación se agrava para quienes colaboran con medios nacionales o internacionales bajo la modalidad de pago por pieza.

El diagnóstico revela que existen empresas que pagan cantidades que oscilan entre los 100, 150 o hasta 800 pesos por texto o fotografía.

Compartió que la precariedad de los periodistas en Sinaloa está ligada al contexto económico estatal.

Al estar la entidad etiquetada para el sector primario, los sueldos en general tienden a ser más bajos, arrastrando a todos los sectores profesionales, incluyendo la comunicación.

La asociación alertó que esta crisis salarial está provocando que los jóvenes desistan de ejercer la profesión.

Al no ver condiciones para construir un futuro estable, el relevo generacional y el derecho a la información se ven comprometidos.

“En el futuro puede ser un riesgo porque no habrá personas dispuestas a informar, dispuestas a trabajar cuando ven que está tan precarizada la situación”, aseveró.