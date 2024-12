$!Padre busca a su hijo Gerardo, de 15 años, desaparecido hace 3 años en la colonia Bicentenario, en Culiacán

Esteban Urbano García no estaba en Culiacán cuando le avisaron de la desaparición de su niño de 15 años de edad. Le tomó dos días llegar a la ciudad y luego de tres años continúa la ficha de búsqueda activa.

Su hijo, Gerardo Esteban Urbano Sánchez, estaba por cumplir 16 años cuando fue visto por última vez el 14 de junio de 2021 después de salir a bañarse al río cerca de su casa, en la colonia Bicentenario.

“La última vez que lo miré, es que yo salí fuera y me tardé para llegar como un mes, ya cuando me avisaron que él no había llegado a casa, me vine, andaba fuera de la ciudad, trabajando”.