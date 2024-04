En cuestión de 10 o 15 minutos, en cuanto abrió la plataforma, ya estaban agotados los espacios de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Culiacán, cuando un padre de familia quería inscribir a dos familiares que aún cursan la secundaria

“Tenían una computadora, desgraciadamente, yo me puse a investigar, las computadoras que más rápido entran son las de 100 megas, las de 50 megas. Nosotros tenemos una computadora que es de 20 megas que se sobresaturó, en línea duró 10, 15 minutos que estaban llenas todas las solicitudes, y yo creo que no es justo, si vas a hacer en línea para demeritar la posibilidad de los muchachos, pues no se vale”, expresó un hombre que pidió guardar el anonimato para evitar represalias.

Molesto, señaló que sus familiares no son los únicos que han sido afectados, sino también otros compañeros de la institución en la que estudian.

“No soy yo el único padre de familia, si no hay mucha gente así, porque ya estamos en una instancia, en preparatoria, de entrar a la universidad y todo sabemos que le dan preferencia incluso a la gente que cursa preparatoria en la Universidad para entrar a una carrera universitaria”.

“Yo estoy enterado que para hacer ellos la secuencia de elección cuando vas a encontrar una facultad, incluso ahí también sucede, te bloquean de esa manera, que te lo ponen en línea y entra cierto número”.

Este 8 de abril, la UAS abrió la plataforma para iniciar el proceso de preinscripción para estudiantes de bachillerato, agotando en cuestión de minutos los espacios disponibles para la mayoría de preparatorias que se encuentran en Culiacán, a pesar de que el cierre de proceso terminará hasta el próximo 10 de mayo.

Entre ellas, la Preparatoria Augusto César Sandino, en El Diez, la extensión de la Preparatoria Augusto Cesar Sandino, Preparatoria Central Diurna, Preparatoria Dr. Jorge Fausto Medina Viedas, Preparatoria Dr. Salvador Allende, Preparatoria Dr. Salvador Allende extensión Marcelo Loya Ornelas, Preparatoria Emiliano Zapata, Preparatoria Hermanos Flores Magón, Preparatoria Rafael Buelna Tenorio y la Preparatoria Victoria del Pueblo.

Únicamente quedan espacios sólo para ocho planteles educativos que están incorporados a la UAS: el Centro de Estudios Técnicos en Computación, Colegio Culiacán, Colegio Guamúchil, Instituto América, Preparatoria Colegio Cervantes, Preparatoria Colegio Panamericano, Preparatoria Colegio Verona y Preparatoria Semiescolarizada.

Ante dicha situación, el denunciante afirmó que de ser necesario se manifestará en instalaciones de la UAS con más padres de familia quejosos.

“Si es necesario voy a hacerle con los padres de familia un plantón ahí en la Torre Académica al Rector para que se nos acepte como se ha hecho en la Escuela de Medicina que hacían plantones y evidentemente es una necesidad del pueblo,que se tiene que garantizar, por eso pagamos impuestos”.