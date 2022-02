$!Padre teme que den de alta a su hijo anticipadamente luego de manifestarse por la falta de medicamentos; Hospital Pediátrico dice que ha tenido mejorías

Luego de manifestarse el pasado 8 de febrero por la falta de medicamentos en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, Juan de Dios Ruiz fue informado de la posibilidad del alta de su hijo, quien lleva seis meses internado en el hospital.

El menor de 16 años y de apellidos Ruiz Zuñiga sufrió un accidente en una motocicleta hace seis meses, la mitad de su cerebro quedó paralizada y desde entonces permanece internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa con secuelas de traumatismo craneoencefálico severo.

Juan de Dios afirma que su hijo no está en condición de ser dado de alta, ya que cuenta con desnutrición, rigidez en manos y pies y cambios bruscos de temperatura.

“No voy a dejar que me lo den, para mí no está en condiciones de salud, yo qué más quisiera, llevármelo pero yo no veo condiciones”, dijo el padre.

“Tiene mucha rigidez en sus manos y pies, le damos masajes pero no mejora, tiene mucho daño cerebral y desnutrición principalmente, tiene muchos cambios de temperatura y la presión se le sube mucho y se le baja mucho también”, agregó.

En los seis meses que el menor ha estado internado en el hospital ha adquirido cinco bacterias y ha sufrido varios infartos, los últimos dos fueron el 24 de enero, hace menos de tres semanas, razón por la que Juan de Dios considera que el menor debe seguir en el hospital bajo la atención de médicos y enfermeras.

“Él ya ha tenido cinco bacterias, infartos, pero los últimos dos fueron el 24 de enero, están muy recientes, yo así todavía no me animo a llevármelo”, dijo el padre.

En caso de que el menor sea dado de alta, Juan de Dios tendrá que adquirir los insumos y equipos para atender a su hijo en casa, lo cuál genera una gran preocupación para el padre, ya que no cuenta con los recursos económicos para hacer frente a esta realidad.

La lista de insumos es larga, va desde pañales y jeringas hasta una cama hospitalaria, tanque de oxígeno y nebulizador.

Aunado a los gastos que tendría la familia, Juan de Dios afirma que la salud del menor podría empeorar al estar en casa y dejar de recibir la atención de los médicos y enfermeras.