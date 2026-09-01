Padres de Fausto Corrales buscan reunión con Sheinbaum; entregan escrito en Presidencia

La vinculación a proceso de Fausto Corrales no representa una sentencia en su contra, afirmó su padre, el Diputado Víctor Antonio Corrales Burgueño, quien señaló que tanto él como su familia confían en la inocencia de su hijo y esperan que el proceso permita esclarecer lo ocurrido.

El Legislador confirmó que Fausto Corrales Rodríguez ya se encuentra en el proceso correspondiente tras su detención y consideró que esta etapa puede representar una oportunidad para que las autoridades investiguen a fondo los hechos ocurridos en 2024 y se conozca la verdad sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

Corrales Burgueño sostuvo que anteriormente ya se había solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República, por lo que confió en que el proceso que enfrenta su hijo pueda contribuir al esclarecimiento de estos hechos, pero insistió en que una vinculación a proceso no significa que exista una sentencia.

“Yo pienso que el proceso va a tener que determinar cómo se dieron esas situaciones. Pedimos que no haya injusticia, tenemos confianza en la Presidenta”, expresó.

El Diputado también informó que él y su esposa, como padre y madre de Fausto Corrales, entregaron un documento dirigido a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Oficialía de Partes, en la Ciudad de México, con la intención de solicitar seguimiento al caso y garantizar que el proceso se lleve con verdad y justicia.

Explicó que el escrito fue presentado personalmente por ambos, no en su calidad de funcionarios públicos, sino como padres de familia que buscan que el caso de su hijo sea atendido por las autoridades federales.

“Nosotros ahí estamos intentando hablar con quien se pueda, no hemos acudido con otra instancia, confiamos mucho en la autoridad y también en que esta situación ya llegue a su fin”, expresó.

El Legislador señaló que ya recibieron respuesta de la autoridad federal y esperan que pueda concretarse una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum para exponer directamente el caso y solicitar que se le dé seguimiento.