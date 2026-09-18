$!Padres y madres de familia piden retirar vehículos que generan caos vial frente a preescolar en Alturas del Sur

Explicó que los vehículos reducen el espacio disponible para circular y generan largas filas, además de representar un posible riesgo para estudiantes, padres, madres y personal docente. Señaló que uno de los automóviles incluso se encuentra parcialmente sobre la banqueta, lo que limita el paso de los peatones.

Un padre de familia, quien solicitó mantener el anonimato, relató a Noroeste que el problema se hace más evidente durante los horarios de entrada y salida, cuando se concentran automóviles de las familias que llevan o recogen a los menores.

El plantel se localiza entre las calles Monte Bona y Cima de Rasac, donde, de acuerdo con los padres de familia, dos de los vehículos llevan un tiempo considerable en el lugar sin ser retirados.

Padres y madres de familia del Jardín de Niños Antonio Toledo Corro, ubicado en el sector Alturas del Sur, denunciaron problemas de congestionamiento vial en el acceso al plantel, debido a la presencia de tres vehículos que permanecen sobre la vialidad principal y que dificultan el tránsito durante los horarios de entrada y salida de clases.

“De un tiempo para acá hay una persona que ya tiene dos vehículos estacionados ahí que de plano no se mueven por el tema de que ya se encuentran sucios, llenos de polvo y es un vehículo de un particular, es una camioneta blanca que casi la pone en la pura entrada que estorba y al momento de la entrada y la salida de los niños, los padres de familia llegan y pues tienen que andar batallando por el tema de que no cabe el vehículo o a lo mejor a veces está mal estacionado, y no da la manera para que vaya avanzando más rápido de la fila y lo que provoca es un embotellamiento porque está en una esquina el kínder”, denunció.

El padre de familia comentó que ante esta situación han solicitado la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que acuda al lugar y valore el retiro de las unidades.

Indicó que incluso han intentado dialogar con el propietario de los vehículos para pedirle que los retire, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta favorable.

“Queremos hacer una solicitud para ver qué se puede hacer, porque pues la verdad si es necesario”, expresó.

Los padres señalaron que en el exterior del preescolar se instalaron recientemente unas maceteras con el objetivo de ordenar el espacio destinado a la espera de las familias durante la entrada y salida, así como favorecer el flujo vial.

Sin embargo, aseguraron que la presencia de los vehículos en esta zona provoca que nuevamente se formen largas filas tanto de automóviles como de peatones, lo que retrasa el ingreso y salida del plantel y complica la circulación en los alrededores.

Por ello, hicieron un llamado a la autoridad municipal para que acuda al sitio, revise la situación y, en caso de proceder, retire los vehículos, con el objetivo de mejorar la circulación y reducir los riesgos para quienes transitan diariamente por el lugar.