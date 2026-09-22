Padrón de Bienpesca en Sinaloa lleva siete años sin actualizarse; ‘estamos rezagando a muchos pescadores’: Secretaria de Pesca

El padrón de beneficiarios de Bienpesca en Sinaloa no se actualiza desde 2019 y alrededor de 30 por ciento de las personas registradas actualmente no serían pescadores, reconoció la Secretaria de Pesca y Acuacultura de Sinaloa, Flor Emilia Guerra Mena.

Señaló que el Gobierno estatal ha planteado al Gobierno federal la necesidad de depurar y actualizar el padrón, pues existen integrantes de cooperativas que realizan actividades pesqueras y permanecen fuera del programa.

“Recordarles que desde el 2019 no se actualiza. el padrón de Bienpesca... ya lo pusimos en la mesa con el Gobierno federal, que urge una una actualización y depuración del mismo”, aseguró.

“Del padrón que tenemos ahorita decir que más o menos el 30 por ciento no son pescadores y decir que fuera anda más o menos un aproximado”.

Indicó que solamente en la zona sur del estado identificaron alrededor de 961 socios de cooperativas que no están incorporados al padrón de Bienpesca.

“Son muchísimos así hagan saquen cuentas en todo el Estado, entonces sí estamos rezagando muchos pescadores”, señaló.

Indicó que para el programa de este año todavía no existe una fecha definida para la entrega del apoyo.

Explicó que la semana pasada se abrió una ventanilla extemporánea para que alrededor de mil 100 beneficiarios que no habían recogido sus tarjetas entre abril y mayo pudieran hacerlo.

Indicó que, con el corte utilizado para la firma del convenio, se contempla apoyar a poco más de 31 mil beneficiarios, con una inversión aproximada de 62 millones de pesos, aportados en partes iguales por los gobiernos estatal y federal.

El Congreso del Estado autorizó hasta 63 millones de pesos para este programa, por lo que la funcionaria señaló que el presupuesto podría incrementarse si, después del cierre de la ventanilla, se incorporan más beneficiarios.

“Si nos quedamos con el corte hasta la firma del convenio, serían 62 millones, más menos, 62 millones pero si se agregan más, pues el congreso nos aprobó 63 millones”.

“De todos modos la Gobernadora lo sabe, el Gobierno Federal, lo sabe que si hay necesidad de aumentar un poquito el presupuesto, pues se haría”.

Sobre la actualización del padrón, dijo tener la expectativa positiva de que pueda concretarse el próximo año, ya que la Gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava ha mostrado interés en atender el rezago que enfrenta el sector pesquero.

“Veo mucho, mucho, demasiado interés de parte de la Gobernadora, no es que los otros gobernadores no lo hayan tenido, pero siempre es bueno que tus raíces también vengan del sector”.

Por otra parte, informó que el Gobierno estatal entregará alrededor de 523 pangas y motores para pescadores, con una inversión cercana a los 70 millones de pesos.

Las entregas se realizan por municipio y se prevé que continúen en Navolato y Angostura antes de que concluya la veda.

Respecto a la posibilidad de modificar las fechas de las vedas de camarón mediante una regionalización, señaló que el planteamiento ya fue llevado ante Conapesca, aunque hasta ahora permanece sobre la mesa.

“Pues ya se ha planteado la regionalización de las vedas, así como se han planteado tantas cosas, pero bueno, queda sobre la mesa nada más”.