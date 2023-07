“Los gobiernos somos una institución, y por eso es importante no decir, yo voy adelante con lo mío y lo de atrás ahí que se la averigüen. Pues a mí me vinieron a caer todas deudas anteriores y yo creo que ahí hizo falta responsabilidad de los gobiernos anteriores, y hablo de ‘los’, no de quien haya dejado la deuda. Entonces que quede claro eso porque a nosotros nos está afectando, le está afectando al Estado, pero estamos haciendo las obras pertinentes”, dijo el Gobernador.

“Es de la administración de Malova pero pasó otra administración y no pagó. A ver, ¿puedo pasar yo? No, no debo pasar porque es la institución, y es cierto, es de la administración de Malova, pero el siguiente Gobierno tuvo que hacerle frente porque son deudas registradas, tienes que atenderlas y no se atendieron”, precisó.

El Secretario Enrique Díaz Vega, al explicar a detalle el concepto de los pagos realizados en este Gobierno, destacó que independientemente de esta obligación heredada, no se ha detenido la obra en este Gobierno.

“El Gobernador Rubén Rocha, solamente en año y medio que él ha estado, ha bajado en todos los rubros, en retenciones de SIAP, hasta ahorita van 459 millones de pesos, en IPES, Issstesin y proveedores, ha bajado 716 millones de pesos y en créditos 468 millones de pesos, ahorita el Gobernador, en lo que va de su administración, ha bajado la deuda pública por un total de mil 184 millones de pesos”, informó.

“Con todo y esos mil 184 millones de pesos, ustedes conocen muy bien lo extra que él ha hecho, la basificación, el incremento de sueldo a los policías, los laudos, y en el primer año de Gobierno de Rubén Rocha se hizo más obra que en el último año de la administración de Quirino, siendo que aun así se han pagado mil 184 millones de pesos, que esos son menos puentes, menos carreteras, menos escuelas”, puntualizó.

Díaz Vega destacó que la instrucción que recibió del Gobernador en cuanto asumió la dependencia, fue hacerle frente a los pasivos, independientemente de quién los haya dejado.

“A pesar de que nos dejaron las finanzas golpeadas, él ha hecho frente y aun así le ha alcanzado para pagarle mejor a los empleados, para hacer obra, para arreglar escuelas”, concluyó.