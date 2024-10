Una de las observaciones más costosas se dio en los trabajos de la Presa Picachos, donde señalaron 2 millones 249 mil 450.70 pesos por obras pagadas pero no realizadas al momento en que acudió personal de la ASE, el 26 de abril del 2024. En esa fecha, la obra estaba al 55 por ciento, y la fecha límite para la conclusión era el 10 de agosto.

No obstante, entre toda la obra pública revisada por la Auditoría, resultaron 58 observaciones y 26 recomendaciones.

En la revisión a la obra pública contratada por el Gobierno de Sinaloa durante 2023, la Auditoría Superior del Estado advirtió por pagos que superan los 9 millones de pesos en obras que no se hicieron, tienen retraso de un año o son de mala calidad.

Entre las pavimentaciones del camino El Caimancito-El Paraíso, en Navolato; en el entronque Aeropuerto-Plan de Guadalupe, en Ahome; así como del bulevar Antonio Rosales, pagaron 418 mil 638.96 pesos de manera excesiva por mala supervisión.

En la construcción de las nuevas oficinas del Cobaes, señalaron que esta obra debió terminar el 3 de septiembre del 2023, pero aún hay trabajos sin concluir, como la instalación de un elevador, por lo que observaron 586 mil 141.78 pagados, pero sin ejecutar.

Un intento de fraccionamiento

Entre las observaciones, destacan una serie de trabajos destinados a levantar el fraccionamiento CVIVE, en la comunidad La Higuerita, al noroeste de Culiacán, por los cuales se pagaron más de 6 millones de pesos en anticipos, y realización de las obras, pero la mayoría de estas obras nunca se realizaron.

En esta comunidad, el desembolso más grande consistió en trabajos de urbanización, es decir, moldear el terreno donde se levantaría el fraccionamiento. Sin embargo, este trabajo presenta deficiencias, como grietas, hundimientos o deformaciones.

Pese a esas inconsistencias, la Secretaría de Obras del Gobierno del Estado emitió el acta de entrega de los trabajos el 7 de abril del 2023, sin que el terreno esté en condiciones adecuadas. Por este contrato, la ASE señaló 2 millones 50 mil pesos como probable daño al erario.

Con este fraccionamiento en La Higuerita, estaba contemplada la construcción de una red para distribuir energía eléctrica, drenaje o plataformas. Para estos trabajos, el Gobierno del Estado pactó los respectivos contratos y pagó 3 millones 959 mil pesos en anticipos para los proveedores.

En los casos del drenaje y red de energía eléctrica, cerraron los acuerdos en agosto, y a inicios de octubre del 2023 pagaron los anticipos a las constructoras, pero tras el impacto de la tormenta tropical Norma, el 22 de octubre, prorrogaron los trabajos hasta noviembre.

No fue hasta diciembre que el Gobierno determinó que no había condiciones para ejecutar la obra, y decidió cancelar los contratos por drenaje y red de energía. Según la Auditoría, no aportaron el sustento legal para cancelar la obra, y el recurso pagado por anticipos nunca se recuperó.

La última obra pagada para este fraccionamiento, fue la construcción de plataformas, mismas que el personal de la ASE inspeccionó, y encontraron que la obra estaba abandonada, con grietas, enmontada y deformada.