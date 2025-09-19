$!Pagan páginas fachada más de 50 mil pesos en campañas de Facebook contra Taniyama y la marcha

Desde el 3 de septiembre pasado y hasta hoy, tres páginas de Facebook han invertido más de 50 mil pesos para vincular la marcha realizada el pasado 7 de septiembre en Culiacán con el PRI, el PAN y el PRD; así como para acusar al chef y empresario Miguel Taniyama de lucrar con la crisis de inseguridad y estar vinculado al narco. Las páginas que han invertido en estas campañas son Pulso Sinaloa, Sinaloa al instante y El Ojo de Argus, en un total de 8 publicaciones que suman poco más de 50 mil pesos invertidos, de acuerdo con los datos de la Biblioteca de Anuncios de Meta, compañía propietaria de la red social Facebook. Las dos primeras, Pulso Sinaloa y Sinaloa al Instante tienen, en el Descargo de Responsabilidad que Facebook hace público, direcciones URL que remiten a páginas de internet fachada que solo tienen una carátula con su nombre.





Pulso Sinaloa, una página sin transparencia que replica mayoritariamente las detenciones y aseguramientos que realiza el Grupo Interinstitucional de Seguridad en el Estado, fue creada apenas el pasado 10 de febrero de 2025 y se define como un “sitio web de noticias y medios de comunicación” pero no hay información de directorio, lugar o medios de contacto. Hasta ahora, Pulso Sinaloa es la página que más ha invertido en estas campañas con poco más de 36 mil pesos en 4 anuncios, uno de ellos con un video calificando a Miguel Taniyama como el Chef de la Tragedia y los tres restantes vinculando la marcha con los logotipos del PRI, el PAN y el PRD. Desde su creación Pulso Sinaloa ha gastado 269 mil pesos en diversos anuncios de Facebook con contenido político.

La segunda página que más ha invertido es El Ojo de Argus, con poco más de 10 mil pesos en 3 anuncios usando una fotografía del Chef Taniyama con Sandra Ávila, mejor conocida como “La Reina del Sur” y dos más relacionando a la marcha del 7 de septiembre con las políticas priistas Paloma Sánchez, senadora, y Erika Sánchez, regidora.

El Ojo de Argus fue creado en marzo del 2024, no tiene portal de internet, solo hace público que está ubicada en Culiacán, Sinaloa, y tiene como contacto el correo electrónico tigredesable.mkt@gmail.com y el teléfono 6699184094 al que Noroeste marcó pero nadie contestó.