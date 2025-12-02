Pagarán aguinaldo a personal del Ayuntamiento de Culiacán el 5 de diciembre

El Presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, anunció que el próximo 5 de diciembre será pagado el aguinaldo a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, siguiendo el mismo calendario confirmado por el Gobierno estatal.

El Presidente Municipal explicó que la decisión se tomó con anticipación administrativa y financiera.

“Transmitirle a mis compañeras y compañeros del Ayuntamiento de Culiacán que el próximo viernes 5 de diciembre vamos a pagarles su aguinaldo, vamos a adelantar el pago siguiendo el ejemplo que comunicó el Gobernador Rubén Rocha con su base laboral, con sus trabajadoras y trabajadores que también este 5 de diciembre va a ser su adelanto el pago del aguinaldo”, señaló.

Gámez Mendívil afirmó que el Ayuntamiento ya cuenta con los recursos necesarios para cumplir con esta obligación laboral.

“Nosotros también ya estamos listos, ya teníamos ahí los ahorros y nos preparamos administrativamente para que este viernes 5 lo puedan tener ya para el disfrute de las familias”, dijo.

El Alcalde informó que el monto destinado exclusivamente al pago del aguinaldo asciende a casi 300 millones de pesos, y corresponde a casi 7 mil trabajadoras y trabajadores hablando de activos y jubilados.

Respecto al resto de las prestaciones de fin de año, Gámez Mendívil detalló que la prima vacacional y las quincenas decembrinas ya tienen fecha de depósito.

“En la quincena del 15 de diciembre vamos a pagar la del 15 y la del 31 de diciembre”, indicó.

Con este anuncio, la administración municipal confirmó el calendario completo de pagos de fin de año para su personal, que incluye aguinaldo, prima vacacional y las dos quincenas de diciembre.