Pago de aguinaldo comenzará este fin de semana para trabajadores del Estado de Sinaloa

A partir de este viernes 6 de diciembre comenzará el pago de aguinaldos para trabajadores del Estado de Sinaloa, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El viernes 6 de diciembre será el pago para el magisterio que depende del Gobierno de Sinaloa, y el lunes 9 de diciembre será el pago de aguinaldo para el resto de los burócratas estatales.

“Está programado distribuirlo para el sector magisterial el viernes y para el próximo lunes para el resto de todo el personal”, precisó Joaquín Landeros Güicho, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa.

En total serán 2 mil 200 millones de pesos erogados por el concepto de aguinaldos, precisó el Gobernador.

Rocha Moya señaló que al erogar estos recursos para el personal del Gobierno de Sinaloa y sus dependencias se deberá intensificar los operativos preventivos ante el robo.

“Al pagar el aguinaldo tenemos que cuidar que no se los roben”, señaló.

El Gobernador señaló que además de las responsabilidades propias del Gobierno de Sinaloa, se auxiliará a municipios y universidades para el pago de sus responsabilidades de cierre de año.

“A los municipios les podemos prestar, les podemos ayudar con algo y prestarles algo, de tal manera que resuelvan sus problemas ahora y lo pospongan. En el caso de las universidades tenemos que buscar los ajustes necesarios porque ellos no reciben ingresos, no cobran, no tienen recaudación”, señaló.