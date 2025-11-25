$!Palacio de Gobierno se viste de naranja; conmemoran lucha contra la violencia a la mujer

El Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa encendió luces naranja para conmemorar el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y como parte del inicio de 16 Días de Activismo.

El programa culminará el 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos.

Durante el evento este martes, Ana Francis Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres, enfatizó que la visibilización es una de las razones fundamentales para realizar campañas como el encendido simbólico de naranja del Palacio de Gobierno.

“Aquí hay una luz, hay una esperanza, hay algo que puede ser diferente, entonces justamente es ese mensaje, esperanzador, ese esfuerzo que se realiza de todos los niveles de gobierno”, señaló Chiquete Elizalde.