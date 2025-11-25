$!Palacio de Gobierno se viste de naranja; conmemoran lucha contra la violencia a la mujer

El Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa encendió luces naranja para conmemorar el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” y como parte del inicio de 16 Días de Activismo.
El programa culminará el 10 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos Humanos.
Durante el evento este martes, Ana Francis Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres, enfatizó que la visibilización es una de las razones fundamentales para realizar campañas como el encendido simbólico de naranja del Palacio de Gobierno.
“Aquí hay una luz, hay una esperanza, hay algo que puede ser diferente, entonces justamente es ese mensaje, esperanzador, ese esfuerzo que se realiza de todos los niveles de gobierno”, señaló Chiquete Elizalde.
Durante el evento la Secretaria destacó que la Secretaría de las Mujeres trabaja las 24 horas, los 365 días del año para atender a la población.
También habló de la campaña de la ONU Únete de este año está enfocada en la violencia digital, además, la secretaría centró sus esfuerzos en la violencia digital y el abuso sexual que serán homologado en todo el país.
De igual manera compartió que las mujeres pueden llamar a la línea mujer segura del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar en Sinaloa que es el número 800 822 79 56 o pueden acudir a refugios de Culiacán como de Guasave y al centro de justicia para que puedan mantenerse seguras.
Este evento no solo busca la erradicación de la violencia, sino también la conmemoración de la lucha de las hermanas Mirabal que fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo de 1930 a 1961 en República Dominicana y debido al activismo político en 1999 la Organización de las Naciones Unidas establecieron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en conmemoración de su lucha y legado.