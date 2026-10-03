Paloma Sánchez acusa a Inzunza de minimizar firmas que piden su salida del Senado

La Senadora del PRI por Sinaloa, Paloma Sánchez Ramos, acusó a Enrique Inzunza Cázarez de minimizar las más de 23 mil firmas ciudadanas que solicitan que deje su escaño en el Senado y enfrente sin fuero las investigaciones y señalamientos que existen en su contra.

Las firmas fueron impulsadas por ciudadanos, abogados y activistas, entre ellos Vania Pérez Morales y Ricardo Beltrán Verduzco, quienes plantean que el senador se separe del cargo mientras se esclarecen los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’.

Además, los abogados presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud para iniciar un juicio de procedencia.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyó a Inzunza entre los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados en una acusación presentada en Nueva York. El Senador ha rechazado las acusaciones, se ha declarado inocente y ha sostenido que se trata de una acusación con fines políticos.

Sánchez Ramos relató que los ciudadanos buscaron a distintos partidos políticos para conseguir un espacio en el Senado y entregar las firmas.

Dijo que PRI y PAN fueron los que respondieron a la solicitud, por lo que ella acompañó al grupo y realizó las gestiones para permitir su ingreso.

Sin embargo, afirmó que, pese a contar con el trámite correspondiente, inicialmente no se les permitió entrar al recinto legislativo.

“Eso fue lo primero. Esa respuesta que vemos que por más que dicen que no están con Morena, Enrique Inzunza, pues sigue siendo parte de Morena porque no nos dejó pasar la mesa directiva y también fue parte del coordinador de Morena”, señaló.

De acuerdo con la Senadora, después de la presión de los medios de comunicación finalmente se permitió el acceso de los ciudadanos, quienes realizaron un pronunciamiento y entregaron las firmas a la Mesa Directiva. El hecho también fue denunciado públicamente por los organizadores.

La legisladora cuestionó después la respuesta de Inzunza, quien sostuvo que respeta las expresiones ciudadanas, pero recordó que fue elegido por casi 650 mil sinaloenses. El Senador argumentó que los números de la elección “hablan por sí mismos”.

“Lo minimizó y lo que contestó fue: ‘yo llegué por el voto honesto de los sinaloenses’; el problema, el que no es honesto, es él”, respondió Sánchez Ramos.

Sostuvo que continuará señalando al legislador y respaldando el reclamo de los ciudadanos para que se esclarezcan las acusaciones.

“Vamos a seguir señalando, vamos a seguir diciendo las cosas como son”, afirmó.