PAN acusa a Morena de disfrazar precampañas con figuras de ‘coordinadores’

El dirigente municipal del PAN en Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, acusó a Morena de intentar “esquivar” la ley electoral al nombrar a posibles candidatos bajo la figura de “coordinadores”, lo que podría constituir actos anticipados de campaña.

Ortiz Hernández señaló que, a su juicio, el partido oficialista ha recurrido a esa estrategia para “disfrazar” la promoción política de quienes podrían competir en las próximas elecciones.

“En el partido de Morena son muy ingeniosos y siempre andan tratando de disimular sus actos. Al nombrar a sus tapados como candidatos y decirles ‘coordinadores’, pareciera que quieren esquivar la ley electoral”, expresó.

El dirigente panista advirtió que el partido estará atento al nombramiento de estas figuras para vigilar su actuación pública y verificar si realizan actividades que puedan interpretarse como promoción electoral anticipada.

“Nosotros estaremos muy pendientes de quién es nombrado como coordinador para darle seguimiento personal a cada uno de sus actuares a ver si está haciendo campaña... porque eso es lo que van a estar haciendo: campaña para el proceso”, señaló.

Ortiz Hernández consideró que estas acciones responden, según dijo, al temor de Morena ante un supuesto desgaste político derivado de la situación de seguridad y económica en el País.

“Tienen mucho miedo porque Morena va hacia abajo. La gente está cansada de vivir en esta incertidumbre de seguridad y de los problemas económicos, y ellos están tratando de retener el poder”, afirmó.

El dirigente panista también cuestionó que se busque rodear la legislación electoral en lugar de modificarla de forma abierta.

“Si la ley está mal, cambiemos la ley.... Pero no podemos jugar así, porque si hacemos ese juego entonces ¿qué va a pasar con todas las demás leyes que existen?”, planteó.

Además, acusó que Morena mantiene una estructura territorial apoyada en programas sociales, aunque llamó a los ciudadanos a recibir los apoyos pero decidir libremente en las urnas.

“Es dinero que va a caer en sus cuentas, pero a la hora de tomar la decisión de quién quieren que gobierne, que decidan bien”, dijo.

Sostuvo que las próximas elecciones serán determinantes para el país y llamó a los ciudadanos a evaluar el desempeño de los partidos y de los aspirantes antes de votar.