PAN acusa que visita presidencial a Sinaloa sería una simulación política

La visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Sinaloa fue señalada por el PAN como una posible simulación con fines políticos, al considerar que su presencia en el estado no se traducirá en compromisos reales para atender la situación de seguridad.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, sostuvo que Sinaloa no necesita únicamente visitas presidenciales para presentar informes o avances de gobierno, sino acciones concretas y cambios en la estrategia de seguridad ante los hechos de violencia registrados durante los últimos dos años.

Barajas Cortés cuestionó que se realicen este tipo de eventos mientras persisten problemáticas que, desde su perspectiva, no han sido resueltas, entre ellas los asesinatos de mujeres.

Afirmó que durante 2026 se han contabilizado 98 mujeres asesinadas en la entidad.

“Cientos de menores viven hoy en orfandad, las consecuencias de una guerra que nunca provocaron. Todas estas mujeres asesinadas tienen nombre”, señaló.

La dirigente panista señaló que, si realmente se busca atender la situación que enfrenta Sinaloa, la Presidenta debería reunirse con sectores directamente afectados por la violencia, como madres buscadoras y familias de víctimas.

Barajas Cortés insistió en que la visita debería centrarse en revisar la estrategia de seguridad y generar resultados, en lugar de limitarse a actividades relacionadas con el Informe de Gobierno.

“Presidenta Sheinbaum, Sinaloa ya tiene una Alerta de Violencia de Género desde 2017, pero los homicidios siguen aumentando. ¿De qué nos sirve tener una alerta de género que no nos protege, no previene y no ofrece justicia? Exigimos desde Acción Nacional evaluar su fracaso, reforzarla con presupuesto y resultados, y ampliar su alcance a municipios como Escuinapa, donde la violencia feminicida se ha disparado”, exhortó.

También acusó que este tipo de visitas terminan convirtiéndose, desde su perspectiva, en actos políticos, al considerar que no se han reflejado cambios suficientes en las condiciones de seguridad de la entidad.

La Diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, señaló que la presencia de la Presidenta en Sinaloa podría tener como finalidad impulsar políticamente a funcionarios de Morena rumbo al proceso electoral de 2027, en lugar de representar compromisos concretos para el Estado.

En este posicionamiento también se informó que el PAN analiza la posibilidad de acudir al evento presidencial para plantear directamente sus exigencias, aunque se aclaró que todavía no han definido si llevarán a cabo esta acción.