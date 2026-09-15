$!PAN celebra sus 87 años con llamado a alianza opositora en Sinaloa

El Partido Acción Nacional en Sinaloa celebró este martes el 87 aniversario de su fundación y el 216 aniversario del Grito de Independencia de México con un llamado a las fuerzas políticas de oposición a construir un frente común rumbo al próximo proceso electoral del 2027. El festejo se realizó en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PAN en Culiacán, donde se rindieron honores a la bandera y se entonó el Himno Nacional, para después realizar el izamiento de la bandera del partido y cantar su himno.

Al acto acudieron la presidenta estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés; los diputados locales Roxana Rubio Valdés y Jorge Antonio González Flores; el diputado federal Mario Zamora; así como legisladores del PRI, Irma Guadalupe Moreno Valle, Laura Gallardo Castro, Paola Garate Valenzuela, el dirigente estatal del PRI, César Emiliano Gerardo Lugo y el presidente del PRI municipal en Culiacán, Noé Heredia Ayón.

También estuvieron presentes el dirigente estatal del Partido Sinaloense, Robespierre Lizárraga Otero, además de la regidora priista Lourdes Erika Sánchez Martínez y la regidora panista Guillermina López Escobar. Durante su mensaje por los 87 años del PAN, Barajas Cortés aprovechó la presencia de los representantes de partidos de oposición para plantear la construcción de una alianza. “Respetuosamente, pero decididamente hago un llamado a todas y a todos las fuerzas políticas de oposición, a que conformemos un gran frente común en contra de este régimen de dolor y muerte”, expresó.

La dirigente panista pidió que las fuerzas opositoras hagan a un lado sus diferencias y privilegien las coincidencias para participar juntas en el proceso electoral que viene. “Con voluntad sincera hagamos a un lado todas las diferencias y dialoguemos sobre las coincidencias”, dijo Barajas Cortés, quien agregó que también debe abrirse la participación a la ciudadanía. La presidenta del PAN sostuvo que los colores partidistas tienen poco valor si no cuentan con el respaldo de los ciudadanos, por lo que planteó sumar “fuerzas y voluntades, sueños y esperanzas” para enfrentar al Gobierno de Morena.