El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional trabajan en la construcción de una alianza electoral para los comicios de 2027, en la que el PRI tendrá la decisión sobre quién será el candidato a la Gubernatura de Sinaloa, confirmó Eduardo Ortiz Hernández, presidente del PAN en Culiacán.

El dirigente panista informó que ha sostenido reuniones con los priistas Mario Zamora Gastélum y Paloma Sánchez Ramos, quienes han manifestado sus aspiraciones para contender por la Gubernatura del estado.

Explicó que los encuentros forman parte de las conversaciones para consolidar una alianza que deberá anteponer el proyecto político para Sinaloa por encima de los intereses particulares de los partidos y sus posibles candidatos.

“Las pláticas son porque ellos son actores políticos que levantaron la mano de parte del PRI para ser candidatos a gobernador, los dos, y están ellos dentro de sus informes que están dando alrededor de todo el estado, pues me interesaba platicar con ellos, porque a final de cuentas esa alianza tiene que salir unida”, señaló.

Ortiz Hernández confirmó que el PRI será el partido encargado de definir quién encabezará la candidatura de la coalición a la Gubernatura, mientras que el PAN respaldará esa decisión.

A pregunta expresa sobre si el PAN respalda al PRI sobre su elección para el candidato a la gubernatura, el panista lo aseguró.

“En la gubernatura, es correcto. PRI. Así es. Es el PRI el que va a tomar la decisión de quién va a ser el candidato a gobernador”, dijo.

El dirigente indicó que uno de los puntos centrales será encontrar a los perfiles más competitivos para cada uno de los puestos de elección popular, tanto del PAN como del PRI, además de ciudadanos que puedan incorporarse al proyecto.

“Tenemos que buscar a los perfiles más competitivos en cada uno de los puestos de elección popular, ya sea del PRI, ya sea del PAN y ya sean ciudadanos”, expresó.

Sobre la candidatura a la Alcaldía de Culiacán, consideró que Acción Nacional cuenta con perfiles para competir, aunque insistió en que la selección deberá realizarse mediante una evaluación conjunta y no por una distribución automática de posiciones.

“Yo creo que el PAN tiene muchas gentes competitivas para ser el candidato a la Alcaldía de Culiacán. Y eso es lo más importante”, manifestó.

El dirigente panista también se refirió a Movimiento Ciudadano, partido que, de acuerdo con declaraciones que dijo haber escuchado de su dirigente nacional, determinó competir sin alianza en el próximo proceso electoral.

Señaló que Acción Nacional habría preferido que las fuerzas de oposición participaran juntas, pero sostuvo que la coalición con el PRI buscará consolidarse sin acuerdos que consideró simulados.

“Yo creo que a final de cuentas lo que no se quiere son una alianza simulada. Si a final de cuentas es el PRI y el PAN, el que va a ir junto en donde vamos a ir muy platicados todos los espacios de la alianza, porque el proyecto es Sinaloa, no es el proyecto el PRI, no es el proyecto del PAN”, dijo.

Aunque consideró que la participación de Movimiento Ciudadano por separado no debilitará necesariamente la propuesta del PAN y el PRI, reconoció que habría preferido una oposición unificada.

En materia de organización electoral, Ortiz Hernández informó que el PAN en Culiacán trabaja para contar con representantes en la totalidad de las casillas durante la jornada electoral de 2027.

Recordó que en los comicios de 2024 solamente lograron cubrir alrededor del 40 por ciento de las casillas, por lo que ahora buscan alcanzar el 100 por ciento, además de capacitar a los representantes y contar con un equipo jurídico para atender incidencias.

“Se cubrieron en el 2024 solamente 40 por ciento de las casillas. Y aquí todo el equipo del comité estamos trabajando para tener el 100 por ciento”, explicó.

Añadió que el objetivo es garantizar que los votos sean respetados y fortalecer la vigilancia de los comicios.