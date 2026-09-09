PAN cuestiona resultados en seguridad tras dos años de hechos delictivos

A dos años del inicio de la ola de violencia que ha marcado a Sinaloa, el Grupo Parlamentario del PAN advirtió que la entidad no puede acostumbrarse a vivir entre homicidios, desapariciones, robo de vehículos y familias que tienen miedo de salir a las calles.

La Diputada local Roxana Rubio Valdez señaló que el saldo de estos dos años no puede verse únicamente como cifras, ya que detrás de cada asesinato existe una familia afectada, mientras que detrás de una desaparición permanece una madre o un familiar que continúa esperando.

De acuerdo con el balance presentado por la Legisladora, desde el inicio de esta crisis se han registrado alrededor de 3 mil 700 homicidios dolosos, más de 4 mil 400 personas privadas de la libertad y más de 12 mil vehículos robados.

Rubio Valdez destacó además la pérdida de menores de edad durante este periodo, al señalar que alrededor de 180 niñas, niños y adolescentes han sido asesinados.

Entre ellos mencionó a Juan Alejandro, de un año y cuatro meses; Alexa, de 7 años; Leidy, de 11; Alexander, de 9, y Gael, de 12 años.

“Los nombres y las edades de estos menores no deben perderse entre las estadísticas. Son niños que deberían estar creciendo con sus familias y no formar parte del saldo de una violencia que lleva dos años golpeando a Sinaloa”, lamentó.

El Diputado panista Jorge Antonio González Flores habló de la situación que atraviesa Culiacán. Señaló que duele ver en lo que se ha convertido la ciudad y pensar en las familias que viven con temor.

El Legislador cuestionó qué es lo que se está haciendo desde las instituciones para cambiar esta realidad y recuperar la seguridad y tranquilidad de las familias sinaloenses.

Ambos Legisladores coincidieron en que Sinaloa no debe resignarse a vivir con miedo y que es necesario tomar decisiones para cambiar el rumbo, especialmente por las nuevas generaciones.