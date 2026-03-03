PAN Culiacán acusa a Morena de ‘acarreo’ en gira de Sheinbaum por Sinaloa; pide transparentar recursos

El presidente del Partido Acción Nacional de Culiacán, Eduardo Ortiz Hernández, acusó a Morena de “acarreo” de personas durante la gira de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el fin de semana pasado.

En conferencia de prensa, señaló que Morena movilizó personas al evento público en Culiacán.

Por ello, pidió al partido transparentar los recursos utilizados para la recepción de la Mandataria.

“El partido Morena fue quien llevó toda esa gente. La pregunta, bueno, y Morena de dónde sacó dinero para acarrear a la gente”, cuestionó.

Señaló que el Gobernador Rubén Rocha Moya deslindó al Gobierno del Estado de la organización y atribuyó la movilización a Morena, por lo que exigió transparencia sobre el uso de recursos.

“Es de llamarnos la atención, ¿no? Porque hay que preguntarle al presidente del partido de Morena de dónde sacó dinero y que le conteste al Gobernador. Nosotros le vamos a estar dando una ayudadita en eso para saber qué está pasando con ese dinero público de Morena en donde están presumiendo que tienen a mucha gente”.

En materia de seguridad, Ortiz Hernández rechazó el mensaje de que la situación en Sinaloa está controlada.

En ese sentido, afirmó que en las últimas 48 horas se registraron 11 homicidios en Culiacán, lo que contradice el discurso oficial.

“Luego viene la Presidenta y nos habla de la seguridad que ya estamos muy bien y eso es como burlarse de todos los sinaloenses y burlarse de toda la gente de Culiacán. No nos puede venir a decir que está bien cuando este fin de semana en las últimas 48 horas hubo 11 asesinatos aquí en Culiacán, en Sinaloa”.

“Estamos cada vez peor y no puede venir una Presidenta a tratar de engañarnos a todos los sinaloenses”.

Sheinbaum Pardo estuvo viernes y sábado en Sinaloa como parte de su gira presidencial por los estados de México.

En su primer día visitó Mazatlán, donde llevó a cabo su conferencia de prensa y posteriormente se trasladó a San Ignacio, donde hizo entregas de tarjetas de programas del bienestar.

Al día siguiente, dio el arranque de obra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la salida a Imala, en Culiacán.

Sobre ello, Ortiz Hernández cuestionó el anuncio de una inversión de 2 mil 500 millones de pesos para ese centro médico, debido a que actualmente existen carencias de medicamentos, personal e insumos en clínicas del Seguro Social.

“No tenemos medicinas en todas las farmacias del seguro social, no tenemos el personal necesario para que pueda hacer el servicio de darles la seguridad médica a todos los derechohabientes. No tenemos los materiales para que puedan operarse las personas que lo necesitan y dice que va a gastar 2 mil 500 millones de pesos en un nuevo hospital. Que los gaste en medicinas. No queremos ser más elefantes blancos”, subrayó.