PAN Culiacán alerta sobre limbo institucional por desaparición de órganos de transparencia; alista amparos

El comité municipal del PAN en Culiacán manifestó su rechazo a la desaparición de los organismos autónomos de transparencia y calificó la medida como un limbo institucional, ya que los nuevos encargados de la transparencia serán subordinados que no cuestionan a sus jefes.

Durante su conferencia de prensa semanal, el dirigente Eduardo Ortiz Hernández señaló que la eliminación de estas instituciones, impulsada por Morena, deja a los ciudadanos y periodistas sin un mediador que garantice el derecho a informarse.

“Hay un limbo institucional, no hay un comité de transición. Este órgano interno de control no va a hacer nada nada para darles a ustedes o a cualquier ciudadano esa información”, compartió Ortiz Hernández.

También denunció que la extinción de organismos como la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública en Sinaloa se realiza sin un diagnóstico ni planeación, dejando la vigilancia en manos de órganos internos de control que carecen de autonomía.

El dirigente advirtió que esto genera un retroceso de 22 años en el acceso a la información pública.

Ante esta situación, el PAN municipal anunció la creación de una Comisión de Transparencia interna, integrada por especialistas en comunicación, para acompañar de manera puntual a ciudadanos y organizaciones como Iniciativa Sinaloa y el Comité de Participación Ciudadana en la defensa de este derecho.

Tania Margarita Morgan Navarrete, tesorera del PAN, señaló que el partido no se opone a una reforma, siempre y cuando el objetivo principal sea fortalecer al ciudadano frente al poder y no debilitar la autonomía de las instituciones electorales.

Advirtió sobre el riesgo de eliminar las diputaciones plurinominales, ya que no se trata de desaparecer estas posiciones, sino de mejorar el sistema de repartición para garantizar la representación de las minorías y evitar la sobrerrepresentación que actualmente permite al grupo en el poder modificar las leyes a su conveniencia sin escuchar otras voces.

“Se trata de fortalecer a esas minorías, se trata de que la ley no se interprete a manera de conveniencia de quienes están en el poder, se trata de que los contrapesos sean reales y no se den sobrerrepresentaciones como se están dando actualmente donde quienes encabezan el poder tienen todo el poder absoluto de modificar lo que se les dé la regalada gana”, señaló Morgan Navarrete.

El dirigente del PAN en Culiacán hizo un llamado a la organización ciudadana para respaldar a la sociedad, algo fundamental para frenar el autoritarismo y mantener los contrapesos democráticos en el Congreso.

En las próximas semanas, el partido buscará participar activamente en foros ciudadanos y comisiones para incidir en una ley electoral que proteja el voto como un mecanismo que afecte a los gobernantes.