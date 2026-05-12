PAN Culiacán demanda juicio político contra Rocha y desaparición de poderes por nexos con el crimen

La dirigencia del PAN en Culiacán calificó como una bomba de tiempo la situación política y de seguridad que atraviesa Sinaloa, derivado de las acusaciones internacionales que pesan sobre el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros funcionarios estatales por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa semanal, los líderes panistas confirmaron la interposición de un juicio político contra el Mandatario y la solicitud formal de desaparición de poderes en la entidad.

El presidente del comité municipal del PAN, Eduardo Ortiz Hernández, señaló que la crisis escaló el pasado 29 de abril al conocerse acusaciones contra 10 figuras del Gobierno estatal, lo que ha generado una presión internacional sin precedentes.

“Conocemos las acusaciones internacionales que tienen 10 personas que están trabajando en el gobierno del Estado de Sinaloa, el gobernador, el presidente municipal, el senador Inzunza”, señaló Ortiz Hernández.

Ante este escenario, el partido anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional para presentar una denuncia por crímenes de lesa humanidad, acusando una incorporación del crimen organizado en las estructuras de Gobierno de Morena en Sinaloa.

Según la dirigencia, el triunfo electoral de Morena en 2021 y 2024 fue posible gracias a la intervención de grupos delictivos, una táctica que aseguran tener evidencias de irregularidades en casillas de municipios como Ahome, Guasave y Culiacán.

La secretaria general, Elvia Velina Iribe Piña, criticó duramente las declaraciones de la Presidenta de la República al decir que las mujeres ya no lloran y que la violencia de género ha disminuido.

En contraste, el PAN presentó cifras alarmantes de 133 mil desaparecidos en México, de los cuales 5 mil 500 corresponden a Sinaloa, con más de 70 mil cuerpos sin identificar en morgues gubernamentales.

”Es una total incongruencia y una falta de respeto que muchas mujeres se preguntan cómo puede ser posible que ahora que se diga que es tiempo de mujeres”, sentenció Iribe Piña.

El partido señaló que la crisis política ha derivado en un impacto económico e informaron que 49 organizaciones de la sociedad civil han solicitado a la Gobernadora Interina, Yeraldine Bonilla Valverde, el blindaje de una zona económica y apoyos fiscales que fueron prometidos y no entregados, además de un fondo de 5 millones de pesos necesarios para rescatar la economía local.

Además, denunció que por parte de la Comisión Federal de Electricidad se han emitido los recibos más caros debido a lecturas de forma injustificada.

”Hay gente que la verdad tuvo que tomar la decisión y me lo comentaron de pagar su recibo de luz e irse a otra casa a vivir porque no no les alcanzaba para comer”, denunció Ortiz Hernández.