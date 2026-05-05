PAN Culiacán desconoce a diputados tras votación en el Congreso

El Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Culiacán, calificó la situación actual de Sinaloa como la crisis política más grande de México, tras revelarse acusaciones de la justicia estadounidense contra altos funcionarios estatales por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Eduardo Ortiz Hernández, dirigente del PAN Culiacán, compartió que la dirigencia municipal desconoció a sus diputados en el Congreso del Estado, tras haber ignorado las líneas nacionales del partido durante la reciente toma de protesta de la nueva administración estatal.

El conflicto interno estalló tras la abstención de los diputados Roxana Rubio Valdez y Jorge Antonio González Flores durante la votación en el Congreso.

Según la dirigencia, ambos legisladores ignoraron la instrucción directa del dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien en una reunión privada les ordenó votar en contra de la propuesta oficialista.

“No nos representa el PAN de Culiacán, no nos representa el PAN de Sinaloa y no representa al PAN de todo México”, sentenció Ortiz Hernández.

Agregó que existe una profunda molestia entre la militancia nacional, quienes califican el actuar de los diputados como tibieza o complicidad.

Ortiz Hernández señaló que la reciente solicitud de licencia del Gobernador de Sinaloa no es un trámite administrativo, sino una fuga para evadir a la justicia.

Esto ocurre luego de que un gran jurado en Estados Unidos solicitara la detención y extradición de 10 personas, entre las que se encuentran el Gobernador, el Presidente Municipal de Culiacán, un senador y ex secretario de finanzas, así como seis mandos vinculados a la seguridad.

“Es increíble que hayan entregado el gobierno a las autoridades del narcotráfico. Lo estamos viviendo con un Sinaloa caótico, violento y siniestro”, denunció.

También informó que ya se solicitó una alerta migratoria a través del panista Jorge Triana para evitar que los señalados abandonen el país.

La dirigencia municipal criticó severamente la forma en que se designó a la nueva titular del Ejecutivo estatal el pasado sábado, comparando el proceso con una rifa.

“Es increíble que entreguen la conducción de nuestro estado a una persona que salió a través de una tómbola”, señaló.