PAN Culiacán respalda acusaciones contra Rocha Moya por presuntos vínculos criminales

El Partido Acción Nacional en Culiacán manifestó su respaldo a los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya, referentes a presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante una sesión extraordinaria este sábado 2 de mayo, Eduardo Ortiz Hernández, dirigente del PAN Culiacán, señaló que para el partido existen nexos entre la administración estatal y grupos delictivos, basándose en el comportamiento de estos últimos durante los procesos electorales recientes.

El líder panista recordó que en las elecciones de 2021 se vivió un movimiento de la delincuencia organizada destinado a inhibir la participación ciudadana y al robo de votos.

Según sus declaraciones, este clima de violencia dejó un saldo de cientos de candidatos asesinados o forzados a abandonar la contienda por temor a represalias.

Ortiz Hernández advirtió que este patrón de intervención se repitió en 2024, lo que ha generado un miedo persistente que ahora dificulta la búsqueda de nuevos cuadros para el proceso electoral de 2027.

“Estamos buscando gente que quiera participar y tiene miedo”, afirmó.

Ante la gravedad de los señalamientos contra el Ejecutivo estatal, el PAN exigió a las instituciones federales y estatales que asuman su responsabilidad de cuidar el voto y proteger a los candidatos.

Asimismo, Ortiz Hernández enfatizó que el partido mantendrá un filtro estricto para asegurar que quienes aspiren a cargos públicos cuenten con una hoja de vida limpia.

Subrayó que es fundamental que la política sea ejercida por personas íntegras y que cualquier actor político involucrado en actos ilícitos reciba el castigo correspondiente.

“De eso se trata, de que en la política tengamos personas que tengan una hoja de vida limpia para poder crecer”, concluyó el dirigente municipal.