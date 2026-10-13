PAN en Culiacán lanza programa para reclutar ciudadanos que cuiden el voto

El Partido Acción Nacional en Culiacán lanzó el programa Cuida tu Voto, con el que busca reclutar ciudadanos para vigilar las casillas durante las próximas elecciones y prevenir irregularidades en la jornada electoral.

Eduardo Ortiz Hernández, presidente del PAN en Culiacán, explicó que la iniciativa está inspirada en el modelo impulsado por la opositora venezolana María Corina Machado.

A través de una aplicación, los interesados podrán registrar sus datos para integrarse como representantes de casilla.

"El voto es tuyo, pero ¿cómo lo puedes cuidar? Inscribiéndote a cuidar de tu casilla", expresó Ortiz Hernández.

Señaló que el partido registrará a los ciudadanos ante el Instituto Nacional Electoral y posteriormente los capacitará sobre sus derechos, obligaciones y las funciones que deberán desempeñar durante la jornada electoral.

Miguel Ontiveros, secretario electoral del PAN en Culiacán, informó que estiman necesitar alrededor de 5 mil 900 representantes de casilla.

Indicó que el reclutamiento ya comenzó y que también trabajan en la preparación de representantes generales.

Ontiveros explicó que el objetivo es ampliar la participación más allá de la militancia panista y permitir que cualquier ciudadano interesado pueda sumarse al programa.

El plazo para registrar a los representantes vence el 16 de abril del próximo año, señaló.

Ortiz Hernández advirtió que los gobiernos deben garantizar la seguridad de quienes participan en las elecciones, ante los antecedentes de amenazas y privaciones de la libertad de personas durante procesos electorales anteriores.

"El Gobierno tiene que estar muy pendiente que las elecciones son de sus ciudadanos, son de los sinaloenses, son de las personas que quieren emitir un voto y que no se los roben", manifestó.

El dirigente panista también cuestionó la capacidad de las autoridades para responder ante hechos de violencia y sostuvo que la vigilancia ciudadana es necesaria para proteger los sufragios.

"Esta es la invitación a todos los ciudadanos que se sumen y estén listos para estar sentados cuidando su voto", concluyó.