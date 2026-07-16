PAN en Sinaloa no respaldaría establecer un voto por familia: Roxana Rubio

El Partido Acción Nacional en Sinaloa no apoyaría la propuesta de establecer un solo voto por familia en los procesos electorales, afirmó la Diputada local, Roxana Rubio Valdez luego de que Javier Albarrán, militante panista de Metepec, Estado de México, planteara en sus redes sociales sustituir el sistema de votación individual por uno de carácter familiar.

La Legisladora afirmó que, si bien la propuesta no establece de manera explícita que las mujeres pierdan su derecho al voto, se trata de una iniciativa que resulta contraria al marco constitucional, por lo que consideró que no tendría viabilidad jurídica.

Señaló que, en caso de que una propuesta de este tipo llegara a presentarse en el Congreso de Sinaloa, la bancada panista no la respaldaría.

“También quiero aclarar que es anticonstitucional un voto familiar, en el grupo parlamentario del PAN no estamos de acuerdo en esa propuesta que hizo el Diputado, no va a pasar de una postura, de lo que el propone”, expresó.

Asimismo, Rubio Valdez reconoció que al interior del Partido Acción Nacional existen posturas y opiniones diversas, por lo que consideró entendible que algunos militantes expresen puntos de vista distintos a los que sostiene el partido en otros estados o a nivel nacional.

Reiteró que en Sinaloa el PAN está a favor de la democracia y de preservar el derecho de cada ciudadano a emitir su voto de manera libre e individual.