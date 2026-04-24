PAN firma su desaparición política por caso CIA en Chihuahua: Noroña

El Senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que el Partido Acción Nacional firmó su desaparición política tras el presunto involucramiento de la CIA en operativos en Chihuahua.

Durante una asamblea informativa en Culiacán, el Legislador señaló que permitir la participación de una agencia extranjera en tareas de seguridad representa una falta grave que impactará políticamente al PAN.

“Yo creo que Acción Nacional con eso ha firmado su desaparición política”, expresó.

Fernández Noroña sostuvo que el caso implica una violación a la soberanía nacional y a la legislación vigente, al referirse al actuar del gobierno encabezado por la panista María Eugenia Campos.

“Es un hecho que violenta la soberanía e independencia nacional”, advirtió.

El Senador cuestionó además la falta de claridad en los posicionamientos oficiales sobre el tema.

“El comunicado no dice absolutamente nada... no dice por qué les abrió la puerta, por qué andaban con policías de la agencia estatal, con uniformes de la agencia estatal”, dijo.

También hizo referencia a reportes periodísticos que señalan la participación de la CIA en al menos cuatro operativos, lo que calificó como “muy grave”.

Adelantó que la Gobernadora de Chihuahua ha sido invitada a una reunión de trabajo en el Senado, donde se espera que brinde información sobre estos hechos.

“La próxima semana está invitada a una reunión de trabajo la gobernadora Campos. Vamos a ver qué dice en los comunicados que ha dado hasta ahora no ha dado ninguna información. Entonces vamos a platicar de estas cosas”.

Insistió en que el tema se mantendrá en la agenda pública y legislativa, al considerar que trasciende el ámbito local y afecta directamente la soberanía del país.

“Ese tema no lo vamos a dejar. Entonces, yo creo que es muy importante”.