PAN pide que visita de Sheinbaum a Sinaloa se traduzca en acciones de seguridad

Con la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Sinaloa debería recibir mayores condiciones de seguridad, consideró el Diputado local del PAN, Jorge González Flores, quien señaló que la población espera cambios concretos después de dos años de violencia.

El Legislador comentó que esperan que la llegada de la Presidenta y el reforzamiento de las instituciones de seguridad se traduzcan en cambios reales para el estado, pues, dijo, la presencia de más elementos no ha sido suficiente para atender las condiciones que enfrenta la población.

Reconoció que el despliegue de fuerzas de seguridad puede contribuir a mejorar la situación, pero sostuvo que los resultados que necesita Sinaloa todavía no se han reflejado como la ciudadanía espera.

“Nosotros la esperamos con mucho gusto y con mucho respeto, pero más que una visita, lo que nosotros esperamos es que dé instrucciones precisas para generar nuevas estrategias en materia de seguridad pública. Al parecer, el simple paso del tiempo solo empeora las cosas en Sinaloa. Vemos lo que está ocurriendo, no solamente en Culiacán, sino lo que está ocurriendo en el sur del estado”, expresó.

Ante la visita de Sheinbaum a Culiacán, señaló que esperan que el encuentro no se limite a sólo dar a conocer su informe de Gobierno, sino que también haya respuestas y acciones concretas en materia de seguridad.

Hizo un llamado a la Presidenta de México a generar confianza entre la población a través de hechos y resultados, ante los dos años que, señaló, ha durado la ola de violencia en Sinaloa.

“Yo haría el llamado a la Presidenta a que genere una vez más la esperanza que no se va a perder por parte del pueblo de Sinaloa y tampoco por los Legisladores del Partido Acción Nacional, pero lo que queremos dejar muy claro es que no vemos resultados positivos”, señaló.