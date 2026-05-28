$!PAN presenta iniciativa para prohibir procedimientos de transición de género en menores de edad en Sinaloa

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa presentó la iniciativa “Va por tus hijos”, con la que busca prohibir los procedimientos de transición de género en menores de edad y establecer sanciones contra quienes practiquen este tipo de intervenciones en niñas, niños y adolescentes.
La Diputada Roxana Rubio Valdez señaló que los cambios de género en menores podrían representar riesgos para la salud, particularmente por el uso de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con cambios de sexo.
Expresó además el rechazo de la bancada panista a propuestas impulsadas por Morena a nivel federal que, aseguró, permitirían que menores de edad puedan tomar decisiones relacionadas con el cambio de sexo.
“En el PAN sostenemos que los menores no tienen la capacidad mental para tomar esta decisiones, para cambiar de género”, expresó.
A través de esta iniciativa, también se contempla aplicar castigos a personas o instituciones que promuevan, autoricen o realicen estos procedimientos en menores.
Durante la presentación, integrantes de la organización civil Vía Familia respaldaron la propuesta del PAN y señalaron que buscan evitar que en Sinaloa se aprueben procedimientos de transición de género para menores de edad, como ha ocurrido en otras entidades del País.
Ana Laura Hernández, presidenta del organismo, argumentó que las y los menores no cuentan con la madurez suficiente para tomar decisiones definitivas sobre este tipo de procesos.
“Nosotros respaldamos esta iniciativa. Desde la neuroendocrinología se señala que la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, madura alrededor de los 21 años; por ello, los menores de edad aún no cuentan con la capacidad plena para tomar decisiones de esta naturaleza, como un cambio de género”, señaló.
Asimismo, en esta rueda de prensa señalaron que en instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE en la Ciudad de México ya se brindan de manera gratuita algunos servicios relacionados con procesos de transición de género para menores de edad.
Diputados del PAN reiteraron que el objetivo de la iniciativa es evitar que este tipo de prácticas lleguen a implementarse en Sinaloa.