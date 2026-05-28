$!PAN presenta iniciativa para prohibir procedimientos de transición de género en menores de edad en Sinaloa

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa presentó la iniciativa “Va por tus hijos”, con la que busca prohibir los procedimientos de transición de género en menores de edad y establecer sanciones contra quienes practiquen este tipo de intervenciones en niñas, niños y adolescentes.

La Diputada Roxana Rubio Valdez señaló que los cambios de género en menores podrían representar riesgos para la salud, particularmente por el uso de tratamientos hormonales y procedimientos quirúrgicos relacionados con cambios de sexo.

Expresó además el rechazo de la bancada panista a propuestas impulsadas por Morena a nivel federal que, aseguró, permitirían que menores de edad puedan tomar decisiones relacionadas con el cambio de sexo.

“En el PAN sostenemos que los menores no tienen la capacidad mental para tomar esta decisiones, para cambiar de género”, expresó.

A través de esta iniciativa, también se contempla aplicar castigos a personas o instituciones que promuevan, autoricen o realicen estos procedimientos en menores.