PAN, PRI y MC exigen que la oposición presida la próxima Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa

Las coordinadoras parlamentarias del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano exigieron que la próxima Mesa Directiva del Congreso del Estado sea encabezada por una Diputada o Diputado de oposición, al considerar que durante los últimos dos años este órgano ha permanecido bajo el control del Partido Verde Ecologista de México, aliado de Morena, mientras la Junta de Coordinación Política sigue en manos de la mayoría legislativa.

Las Legisladoras señalaron que el problema no se limita a quién ocupa la Presidencia, sino a la forma en que se han conducido las sesiones, las cuales, aseguraron, han estado marcadas por la parcialidad, la intolerancia y un manejo que consideran contrario a la Ley Orgánica del Congreso.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Roxana Rubio Valdez, afirmó que la Mesa Directiva debe garantizar la legalidad y el respeto a todas las fuerzas políticas, en lugar de convertirse en un instrumento para favorecer a la bancada mayoritaria y sus aliados.

Por su parte, la coordinadora del PRI, Irma Moreno Ovalles, sostuvo que la conducción de la Mesa Directiva ha respondido a intereses políticos y no al cumplimiento de la Ley Orgánica, lo que, dijo, ha debilitado al Congreso como un espacio de equilibrio institucional.

En tanto, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, consideró que el Congreso necesita recuperar su institucionalidad y dejar atrás una conducción que, a su juicio, ha privilegiado a Morena y sus aliados por encima del cumplimiento de la ley y del respeto a las minorías parlamentarias.

Como ejemplo, señaló que el ex Presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez, busca ahora ser candidato de Morena a la Gubernatura de Sinaloa, lo que, afirmó, evidencia la cercanía política entre el PVEM y Morena.

Las tres coordinadoras coincidieron en que la oposición debe encabezar la próxima Mesa Directiva para garantizar imparcialidad, respeto a la Ley Orgánica, orden en las sesiones y un trato equitativo para todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado.