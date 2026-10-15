PAN propone reducir 50% el Impuesto Sobre Nómina para reactivar economía en Sinaloa

Una reducción del 50 por ciento al Impuesto Sobre Nómina fue propuesta por el Partido Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa, con el objetivo de aliviar la carga fiscal de las empresas, impulsar la reactivación económica y contribuir a la conservación de empleos.

La Diputada Local del PAN, Roxana Rubio Valdez informó que la iniciativa plantea que las empresas puedan disponer de mayores recursos para mantener sus operaciones, mejorar los salarios y ofrecer mejores condiciones laborales a sus trabajadores.

“Decirles que ojalá se sumen y que tengamos el respaldo de todos los grupos parlamentarios para esto. Como Diputados decirles que nos corresponde proponer soluciones para atender este problema, en el que Gobierno de Morena nos metió”, expresó.

De acuerdo con los Legisladores panistas, el ahorro estimado sería de entre 3 mil 300 y 3 mil 700 millones de pesos y alrededor de mil 700 millones podrían ser destinados para empleados.

Rubio Valdez señaló que la propuesta busca incentivar la actividad económica y brindar mayores oportunidades al sector empresarial, con beneficios que también puedan reflejarse en las condiciones laborales.

Reconoció que la medida representaría un ajuste en la recaudación del Gobierno estatal, pero consideró que es posible implementar la reducción para favorecer la economía de Sinaloa.

El Diputado Jorge González Flores afirmó que disminuir este impuesto permitiría respaldar a las empresas del sector privado y contribuir a conservar fuentes de empleo.

“Yo creo que hay que ver el tema patronal, quienes son los que aportan la mayor carga laboral en este país y en este sentido es que nosotros estamos presentando este iniciativa”, mencionó.

Ambos Legisladores hicieron un llamado a los demás grupos parlamentarios del Congreso local para respaldar la iniciativa y permitir que avance para su discusión en el pleno.