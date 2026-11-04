$!PAN reclama a Gobernadora falta de plan de seguridad prometido para Sinaloa

La presidenta estatal del PAN, Wendy Liliana Barajas Cortés, reclamó a la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava que todavía no presente el plan de seguridad que anunció para Sinaloa.

En conferencia de prensa, la dirigente panista señaló que, pese al cambio en el Gobierno del Estado, la población sigue enfrentando problemas de inseguridad y no conoce qué acciones se pondrán en marcha para atenderlos.

“¿Dónde está el plan de seguridad que prometió la Gobernadora? ¿Cuáles son sus objetivos, qué acciones contempla y cuándo comenzarán a verse resultados?”, cuestionó.

Domínguez Nava anunció la elaboración de un Plan Integral de Seguridad y Gobernabilidad al asumir el Gobierno estatal, en agosto pasado. La propuesta contemplaba coordinarse con la Federación y recoger planteamientos de distintos sectores, por lo que su presentación fue aplazada.

Barajas Cortés consideró que el despliegue de militares en el estado no es suficiente para atender la violencia y que se requiere trabajar en prevención, investigación, inteligencia y fortalecimiento de las policías.

La panista también cuestionó los resultados en materia de violencia contra las mujeres. Aseguró que de enero a octubre de este año se han registrado 141 feminicidios en Sinaloa.

“¿Qué está haciendo la Secretaría de las Mujeres? ¿Dónde están las acciones de prevención, protección y acompañamiento? ¿Cuántas mujeres más tienen que perder la vida para que las autoridades entiendan la gravedad de esta crisis?”, expresó.

Además, señaló que el Gobierno estatal debe transparentar el uso de los recursos públicos y explicar las decisiones que toma, pues consideró que no basta con anunciar medidas si estas no se reflejan en resultados.

“Los gobiernos cambian de rostro, pero los problemas siguen siendo los mismos. Los sinaloenses seguimos esperando seguridad, gobernabilidad y respuestas”, dijo.