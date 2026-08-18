PAN registra interés de 16 mil personas a nivel nacional para candidaturas rumbo a 2027

El PAN registra interés de miles de personas que buscan participar en los procesos internos rumbo a las elecciones de 2027, entre ellas perfiles provenientes de otros partidos políticos, informó Eduardo Ortiz Hernández, presidente del PAN en Culiacán.

Durante una rueda de prensa, señaló que alrededor de 16 mil personas se han registrado a nivel nacional en la plataforma abierta por el partido para manifestar su intención de participar como candidatos a diputaciones locales, diputaciones federales, alcaldías o gubernaturas.

Sin embargo, aclaró que el registro únicamente representa una intención de participar y no garantiza una candidatura.

“Al final de cuentas está una plataforma abierta, es un termómetro que nos está diciendo la gente, oye, pues sí, ven como opción, una buena opción es el PAN”, expresó.

Ortiz Hernández indicó que Acción Nacional aplicará filtros y evaluaciones antes de definir a sus candidatos, por lo que no todos los perfiles registrados llegarán a las boletas.

“Acuérdense que el PAN tiene sus filtros, no todos los que se apunten van a pasar”, puntualizó.

Entre los perfiles mencionados durante la conferencia estuvieron políticos que han militado en otros partidos, particularmente del PRI y Morena. Sobre estos acercamientos, el dirigente panista consideró que reflejan que el PAN comienza a ser visto como una alternativa electoral.

“Lo que vemos muy claro es que tienen la intención de querer ser. Entonces, en esa intención ya empieza un recorrido, empieza una filtración de cada una de las personas, evaluando lo que han tenido como políticos en su trayectoria y las propuestas de solución”, explicó.

Ortiz Hernández sostuvo que el partido priorizará el interés del estado antes que los intereses personales o partidistas.

“Nosotros lo tenemos muy claro: primero es Sinaloa. Sinaloa es lo importante, luego está el partido y luego está la persona”, afirmó.

Sobre la posibilidad de que personajes como Paola Gárate u otros perfiles provenientes de diferentes fuerzas políticas sean considerados para futuras candidaturas, aclaró que su eventual registro no significa que ya tengan asegurada una postulación.

También fue cuestionado sobre Heriberto Félix Guerra, cuyo nombre ha sido mencionado como posible aspirante a la gubernatura de Sinaloa.

Ortiz Hernández respondió que desconoce si se ha registrado, aunque reconoció que su nombre ha sido planteado dentro de los círculos políticos.

Respecto a sus propias aspiraciones, aseguró que no se ha registrado en la plataforma, aunque reconoció que ha recibido invitaciones para participar por la Gubernatura.

“Me han invitado muchas personas que me registren como candidato Gobernador”, comentó.

No obstante, insistió en que la definición de candidaturas deberá pasar por el proceso interno del partido y que todavía no existen alianzas electorales formalmente establecidas para 2027.