PAN Sinaloa celebra proceso interno para renovar dirigencia en medio de violencia por grupos armados contra panistas

El presidente estatal del PAN, quien emitió su voto en Choix, de donde es originario, exhortó a la militancia a acudir a las urnas.

“Quiero pedirles a todas y a todos los panistas de Sinaloa que salgan a votar en libertad, sin presión, y mucho menos movidos por una dádiva, que son prácticas que esta dirigencia rechaza categóricamente, pero que desgraciadamente ya han permeado en nuestro partido”, expresó.

En la mañana del domingo surgieron rumores en redes sociales que el Diputado local Adolfo Beltrán fue privado de su libertad, esto a raíz de la supuesta difusión de un audio donde una panista daba a conocer esos hechos, lo cual fue retomado por algunos medios locales, pero no ha sido confirmado por el comité directivo estatal.

El secretario general del PAN Sinaloa, Ivanovich Gastélum, no dio mayores detalles a la prensa cuando acudió a emitir su voto en la casilla de Culiacán.

“No lo he oído, pero bueno yo creo que más tarde se va a dar la información, ya que tengamos más información, estamos recibiendo alguna información, no me atrevería (...) Por lo mismo para que no haya especulaciones, prefiero ahorita no decir nada”, señaló.

“Aquí está tranquilo, que los panistas vengan a votar. Como ven ustedes ya se instaló a la hora señalada, está viniendo a votar la gente. Yo invito a los panistas a que vengan a ejercer su voto para este proceso que queremos sacarlo lo mejor posible”, señaló Gastélum.

Las casillas estarán abiertas de 10:00 a 16:00 horas en todo el estado. A las 18:00 horas podrían darse los resultados preliminares, pero el cómputo final será hasta el martes 21 de diciembre.