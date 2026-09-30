$!PAN Sinaloa conmemorará 37 aniversario luctuoso de ‘Maquío’ Clouthier

El PAN Sinaloa anunció las actividades que realizará para conmemorar el 37 aniversario luctuoso de Manuel J. “Maquío” Clouthier, uno de los principales referentes del panismo y de la lucha democrática en México.

La presidenta del PAN Sinaloa, Wendy Barajas Cortes, señaló que el partido busca recordar el legado político de Clouthier, así como promover la participación ciudadana entre las nuevas generaciones.

“El mensaje de Manuel J. ‘Maquío’ Clouthier está más vigente que nunca: hoy la lucha por la democracia y las libertades exige valentía, firmeza y participación ciudadana”, expresó.

Barajas Cortes también recordó a Javier Calvo y sostuvo que ambos dejaron como enseñanza la defensa de la democracia y la cercanía con la ciudadanía.

Como parte de las actividades, este jueves 1 de octubre se realizará una misa conmemorativa a las 18:00 horas en Catedral de Culiacán.

Al finalizar la ceremonia religiosa se llevarán a cabo guardias de honor y se colocará una ofrenda floral en el Monumento al Maquío.



Caminata del Maquío

El domingo 4 de octubre, Acción Juvenil del PAN Culiacán realizará la edición 37 de la Caminata del Maquío.

La actividad iniciará a las 7:00 horas y tendrá un recorrido de cinco kilómetros, con salida desde Catedral.