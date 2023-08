“Lo estamos proyectando entre noviembre y diciembre, no tengo fecha exacta... me debo a órganos colegiados, en este caso, para el tema de alianzas, de cómo va a ser la designación de los candidatos, creo que estaremos hablando entre noviembre, en diciembre ya sabremos con quién vamos en alianza”, declaró.

Durante conferencia de prensa en el Comité Directivo Municipal del PAN en Ahome, Rubio Valdez aseguró que su partido encabezará la contienda electoral por la Alcaldía en dicho municipio; de no hacerlo en alianza, irían en solitario.

“Vamos en alianza, sí, pero decirles a mis compañeros priistas y perredistas que aquí nosotros vamos a luchar hasta el final por encabezar lo que es la alianza, y si no quieren, estamos en la facultad totalmente de irnos solos”, sostuvo la dirigente del PAN en Sinaloa.

En ese sentido, indicó que José Domingo “Mingo” Vázquez, candidato a la Presidencia Municipal de Ahome en 2021, ha expresado su interés en buscar nuevamente ese cargo con el Frente Amplio por México, y dijo que en el PAN no lo han descartado.

“‘Mingo’ se reúne con todos, es normal, así como yo me siento con todos, el PAN está abierto... sin embargo, yo no he dicho un ‘sí’ a nadie... sería muy irresponsable y prematuro de mi parte decirte ‘Mingo’ va a ser”, indicó Rubio Valdez.