PAN Sinaloa denuncia ante el IEES a Graciela Domínguez por presuntos actos anticipados de campaña

El Partido Acción Nacional en Sinaloa presentó una denuncia ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa contra la Diputada federal Graciela Domínguez Nava, a quien acusa de realizar actos anticipados de precampaña y campaña, además de promoción personalizada y presunto uso indebido de recursos públicos.

La presidenta estatal del PAN, Wendy Barajas Cortés, señaló que la queja está respaldada con diversas pruebas y sostuvo que funcionarios de Morena han emprendido una estrategia de promoción rumbo a las elecciones de 2027, en lugar de atender los problemas que enfrenta la entidad.

La denuncia fue presentada un día después de que Graciela Domínguez anunciara su solicitud de licencia por tiempo indefinido a la Cámara de Diputados, con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena para definir la Coordinación Estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, cargo que perfila a quien buscará la Gubernatura del Estado en las elecciones de 2027.

“Hemos visto que hay un descaro total por parte de estos funcionarios de Morena en lugar de estar atendiendo las necesidades de los sinaloenses en lugar de estar pues atendiendo el problema tan grave que tenemos en nuestro estado, pues están más preocupados por ver quién va a ocupar la silla para el 2027 y desafortunadamente pues faltándole respeto a toda la ciudadanía sinaloense”, sentenció.

Edgardo Burgos Marente, representante del área jurídica del partido informó que se integraron 274 fotografías de eventos atribuidos a la legisladora, así como alrededor de 40 videos y 137 enlaces electrónicos, varios de ellos obtenidos de las propias redes sociales de Domínguez Nava.

De acuerdo con el PAN, en dichos eventos se entregaron artículos promocionales y se colocó propaganda con la imagen y nombre de la diputada, acciones que, a juicio del partido, constituye promoción personalizada y actos anticipados de campaña.

El jurídico panista explicó que, a diferencia de denuncias anteriores, en esta ocasión únicamente se incluyeron hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 16 de junio de 2026, tomando en cuenta los criterios que han emitido las autoridades electorales en otros casos.

“Están haciendo eventos proselitistas disfrazados de informes donde están entregando gorras, abanicos, calcomanías, periódicos con su nombre, con su imagen, ponen lonas y un largo etcétera”, apuntó.

Respecto al anuncio de licencia de Graciela Domínguez para participar en el proceso interno de Morena, la dirigencia del PAN afirmó que esa decisión no modifica los hechos denunciados y consideró que confirma las aspiraciones políticas de la Legisladora.

Además, adelantó que prepara nuevas denuncias contra otros perfiles morenistas, entre ellos la Diputada local María Teresa Guerra Ochoa, quien recientemente anunció que pedirá licencia para contender por una candidatura dentro de Morena.

Barajas Cortés aseguró que mantendrá vigilancia sobre las actividades de quienes busquen cargos de elección en 2027.

“Estamos preparando la queja en contra de Tere Guerra y por supuesto que ahorita que queremos con todo este desfiladero de licencias, pues vamos a estar muy vigilantes de quienes sigan con este mismo mecanismo”, afirmó Wendy Barajas.

El PAN recordó que previamente denunció a la Senadora Imelda Castro Castro y que, en uno de esos casos, las autoridades electorales acreditaron promoción personalizada y enviaron el expediente al Senado para su análisis.

Sobre el procedimiento, el secretario ejecutivo del IEES, José Guadalupe Güicho, explicó que el organismo cuenta con un plazo de cinco días para revisar si la denuncia cumple con los requisitos legales y determinar su admisión o, en su caso, desecharla. En caso de ser admitida, precisó que la autoridad electoral dispone de hasta 40 días para emitir una resolución.