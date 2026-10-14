$!PAN Sinaloa evade posicionarse sobre relación Mayo-Cuén en alianza con el PAS

Esto, después de que confirmara que este martes tuvo una reunión en Ciudad de México con el Diputado federal por el PRI, Mario Zamora Gatélum; el presidente del PAS, Robespierre Lizárraga Otero y el hijo de Cuén Ojeda, Héctor Melesio Cuén Díaz cuyo tema principal fue “el futuro de Sinaloa”.

La presidenta del partido, Wendy Barajas Cortés, fue cuestionada este miércoles sobre si pactar con ese partido sería una ofensa para Sinaloa, luego de que Zambada mencionara a Cuén en una carta difundida en agosto de 2024, Barajas respondió que la oposición necesita un frente común.

El Partido Acción Nacional en Sinaloa evitó posicionarse sobre la posible alianza con el Partido Sinaloense de cara a la elección del 2027, cuyo líder moral, Héctor Melesio Cuén Ojeda, fue mencionado por Ismael ‘El Mayo’ Zambada como su “compadre” en la carta que difundió tras su detención en Estados Unidos en 2024.



Preguntarle si esta reunión que tuvieron con el PAS y esta posible alianza que tengan con ellos no es una ofensa para Sinaloa, teniendo en cuenta que pues fue nombrado en la carta de ‘El Mayo’ como su ‘compadre’ y el problema (de seguridad) en el que estamos ahorita.

“Mira, yo tengo que decirlo, yo estoy teniendo pláticas con el PAS, el dirigente actual es Robespierre Lizárraga, es también una petición que nos ha hecho toda la gente en todas las reuniones con las que con las que tenemos”.



“Sabemos y estamos conscientes que necesitamos un gran frente común para poder sacar a Sinaloa”.

“Algunos opinan, pues que ya no es lo mismo, PAS en el Cuén, PAS sin Cuén, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo creo que todas las organizaciones civiles que se suman a este gran centro común ayuda, todos los partidos políticos, los que ya están los locales y por supuesto los de reciente creación”, afirmó.

Reiteró que lo principal es crear un frente común para velar por el futuro de Sinaloa y rescatarlo de Morena.

“Estoy convencida de que debemos sumar, que debemos de unirnos, todos los partidos tenemos nuestros aciertos y nuestros nuestros desaciertos. Sin duda alguna hemos pagado la factura por ello, la ciudadanía no lo ha reclamado, pero hoy sí tenemos que enfocarnos en un futuro en el futuro de Sinaloa y en rescatar a nuestro estado de las garras de Morena”.



¿Sería olvidar lo que pasó entonces?

“Yo no soy nadie para hacer esa petición, cada quien tiene sus afectos, tiene su opinión, pero yo sí, creo que hoy nos debemos de concentrar en el rescate de Sinaloa y en mirar hacia adelante”, indicó.



La carta de Zambada y la crisis de violencia

En agosto de 2024, la defensa de Zambada difundió una carta en la que el ex líder del Cártel de Sinaloa afirmó que Cuén era un viejo amigo suyo y aseguró que ambos coincidirían en una reunión en las afueras de Culiacán el 25 de julio, cuando fue detenido en Estados Unidos.

También sostuvo que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde él fue secuestrado, versión que contradijo la explicación inicial de la Fiscalía estatal.

La captura de Zambada fue seguida por una pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que escaló en septiembre de 2024. Desde entonces, Sinaloa ha enfrentado una crisis de violencia con homicidios, desapariciones y afectaciones a la actividad económica.



Antecedentes de figuras vinculadas a controversias

La posible alianza también recuerda la candidatura de Lucero Guadalupe Sánchez López, quien llegó al Congreso de Sinaloa en 2013 mediante una coalición en la que participaron el PAN, el PAS y el PT.

En 2016, fue desaforada para que la entonces Procuraduría General de la República la investigara por el uso de documentos falsos para ingresar al penal del Altiplano y visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán. El PAN sostuvo posteriormente que Sánchez López no era militante del partido.

Otro antecedente es Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, conocido como “Chuy Toño”, quien fue director de la Policía Ministerial durante el Gobierno de Mario López Valdez, surgido de una coalición encabezada por el PAN.

Aguilar Íñiguez había sido investigado por la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por presuntos nexos con el narcotráfico; en 2011, La Jornada reportó que había sido procesado y absuelto por esos señalamientos antes de volver a dirigir la corporación.