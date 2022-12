PAN Sinaloa exige que se retiren pintas de ‘presidenciables’ de Morena

CULIACÁN._ La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, exigió al Gobernador Rubén Rocha Moya y a los presidentes municipales que borren las pintas y tumben anuncios a favor de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena para 2024.

“Legalmente esto no debería de estar pasando, pero así son los morenistas, no respetan la ley, los funcionarios que dan publicidad a su imagen candidateándose, se están aprovechando de sus puestos y de los recursos de los mexicanos y eso no se vale”, sentenció Rubio Valdez.

La publicidad ha aparecido en bardas, equipamento urbano, incluso en postes de la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndose en un delito federal, acusó el PAN Sinaloa.

Rubio Valdez mencionó que hace algunos días observó cómo en Ahome aparecieron imágenes de uno de los aspirantes y el Presidente Municipal, Gerardo Vargas Landeros, se comprometió a bajar la publicidad. Señaló que estará atenta a la situación, que espera que el Alcalde cumpla su palabra y que los demás hagan lo propio.

Calificó la publicidad como una desfachatez, cómo Morena viola la ley al estar promocionando a sus aspirantes con actos anticipados de campaña, sin que nadie les ponga un alto.